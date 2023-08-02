ABD Dışişleri Bakanı Blinken Nijer Cumhurbaşkanı Bazum ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonularak darbe yapıldığı Nijer'de Başbakan Ouhoumoudou Mahamadou, uluslararası camiadan yardım istedi. Batı Afrika'da demokrasinin savunulması gerektiğini vurgulayan Mahamadou, basına yaptığı açıklamada ülkesindeki darbecilere karşı uluslararası yardım çağrısı yaptı. Nijer'deki darbe yönetiminin tanınması durumunda Batı Afrika'da demokrasinin tamamen tehlikeye gireceğini vurgulayan Mahamadou, "Bu durum ECOWAS ülkeleri için bir hayatta kalma, uluslararası toplum için de güvenilirlik meselesidir. Nijer demokratik bir devlet olarak kalmalı." dedi.