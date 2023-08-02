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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Nijer Cumhurbaşkanı Bazum ile telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile yaptığı telefon görüşmesinde, Nijer'deki darbe​​​​​​ konusunu ele aldı. ABD'nin hukukun üstünlüğünü desteklediğini vurgulayan Blinken, Nijer halkının, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS), Afrika Birliğinin ve uluslararası ortaklarının yanında olduklarını söyledi.

13:45 . 2/08/2023 Çarşamba
AA
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken / Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken / Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken ve Bazum, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Blinken, Bazum ve Nijer demokrasisine yönelik
"sarsılmaz desteklerini"
iletirken, ABD'nin anayasal düzeni bozmaya yönelik eylemleri reddettiğini ifade etti.

ABD'nin hukukun üstünlüğünü desteklediğini vurgulayan Blinken, Nijer halkının, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS), Afrika Birliğinin ve uluslararası ortaklarının yanında olduklarını söyledi.


Nijer'deki darbe​​​​​​​

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.


Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahman (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi" (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.




#ABD
#Nijer
#Darbe​​​​​​​
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