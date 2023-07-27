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Dışişleri'nden Nijer açıklaması: Derin endişeyle takip ediyoruz

Dışişleri Bakanlığınca, Nijer'deki darbeyle ilgili gelişmelere yönelik, "Demokratik seçimlerle iş başına gelen Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un görevinden alıkonulmasını ve tüm demokratik kurumların askıya alınmasını derin endişeyle takip ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

14:44 . 27/07/2023 Perşembe
AA
Nijer

Nijer

Bakanlık, Nijer’de yaşanan gelişmeler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Nijer’de Silahlı Kuvvetler içerisindeki bir grup tarafından darbe girişiminde bulunularak demokratik seçimlerle iş başına gelen Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum’un görevinden alıkonulmasını ve tüm demokratik kurumların askıya alınmasını derin endişeyle takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Dost ve kardeş Nijer’de anayasal düzen ile toplumsal barış ve istikrarın bozulmaması temennisine yer verilen açıklamada, "Türkiye, içinden geçtiği bu zor dönemde Nijer’in yanında yer almaya devam edecektir." değerlendirmesi yer aldı.

Nijer'de Cumhurbaşkanı Bazoum yönetimi, 26 Temmuz'da askeri darbe ile devrildi ve kendilerine "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" adı veren bir grup asker yönetime el koydu.


#Dışişleri Bakanlığı
#Nijer
#darbe
38 dakika önce
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