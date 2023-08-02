Afrika’da Nijer krizi

Uluslararası güçlerin çıkar çatışmaları yüzünden siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Afrika’nın Sahel bölgesinde savaş davulları çalıyor. Nijer’de darbenin ardından Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun “(ECOWAS) (Meşru Cumhurbaşkanını serbest bırakın yoksa müdahale ederiz” tehdidine karşılık, cuntayı destekleyen Burkina Faso, Gine ve Mali’den “Nijer’e müdahaleyi savaş ilanı sayarız” çıkışı geldi. Önceki gün ECOWAS liderleri, Nijer’de demokratik yollarla başa gelen göz altındaki Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum’un 1 hafta içinde serbest bırakılmaması halinde askeri müdahale gerçekleştireceklerini açıklamıştı.





LİBYA GÖNDERMESİ

Mali Hükümet Sözcüsü Abdoulaye Maiga, ECOWAS’ın Nijer’deki cuntaya karşı düzenleyebileceği askeri müdahaleye ilişkin Burkina Faso ve Mali adına ortak bildiri okudu. “ECOWAS, Nijer’e askeri müdahalede bulunursa bu, Burkina Faso ve Mali’ye savaş ilanı olur” ifadesi yer alan bildiride, bu müdahalenin, NATO’nun Libya’ya müdahalesinde olduğu gibi bölgeyi uzun vadede istikrarsızlaştıracağı uyarısında bulunuldu. İki ülke daha önce Fransa ile ilişkilerini en alt düzeye indirmiş ve Rusya ile yakınlaşma yoluna gitmişti.





GİNE’DEN DESTEK

Bir başka Batı Afrika ülkesi Gine de “ECOWAS’ın Tunus’taki Afrikalı göçmenlerin refahına öncelik vermesi” gerektiğini belirtti. Genelkurmay Başkanı General Ibrahima Sory Bangoura da yaptığı açıklamada, cuntanın Nijer ve alt bölgede istikrar ve uyumu garanti etmek için her türlü çabayı göstereceğinden emin olduğunu söyledi. “Askeri güç mevcut soruna çözüm olamaz” diyen Bangoura dış bir müdahaleden kaçınılması çağrısında bulundu.





FRANSA’DAN TAHLİYE OPERASYONU

Başta enerji olmak üzere önemli siyasi ilişkilere sahip olduğu Nijer’de yaşanan darbe ve büyükelçiliğine yapılan saldırı sonrası Fransa, bu ülkedeki vatandaşlarını tahliye etme kararı aldı. Gelişme, “Müdahale öncesi adım mı” sorusunu gündeme getirdi. Fransa Cumhurbaşkanlığı, ülkesinin çıkarlarına veya vatandaşlarına yönelik herhangi bir saldırıya derhal ve sert şekilde karşılık vereceğini açıklamıştı.



