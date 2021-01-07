Dünya Avrupa İranın uranyum zenginleştirmesinden endişe duyuyor Nükleer anlaşmanın açık ihlali
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Avrupa İran'ın uranyum zenginleştirmesinden endişe duyuyor: Nükleer anlaşmanın açık ihlali

Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın yüzde 20 saflıkta uranyum zenginleştirme faaliyetinden "derin endişe" duyduklarını bildirdi. İran'ın yüzde 20 saflıkta uranyum zenginleştirme faaliyetinden "derin endişe" duyulduğu ifade edilen açıklamada, bu adımın inandırıcı bir nedeni bulunmadığı, silahlanma riskleri taşıdığı ve bunun İran'ın, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerinin açık ihlali olduğu belirtildi.

Haber Merkezi AA
5 Ocak'ta, Fordo'daki nükleer tesiste başlatılan işlemler sonucunda yüzde 20 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum elde edilmişti.
5 Ocak'ta, Fordo'daki nükleer tesiste başlatılan işlemler sonucunda yüzde 20 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum elde edilmişti.

Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın yüzde 20 saflıkta uranyum zenginleştirme faaliyetinden "derin endişe" duyduklarını bildirdi.

Fransa, Almanya ve İngiltere'nin dışişleri bakanları, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

İran'ın yüzde 20 saflıkta uranyum zenginleştirme faaliyetinden "derin endişe" duyulduğu ifade edilen açıklamada, bu adımın inandırıcı bir nedeni bulunmadığı, silahlanma riskleri taşıdığı ve bunun İran'ın, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerinin açık ihlali olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu adımın yeni ABD yönetimiyle diplomasi alanına geri dönme fırsatını tehlikeye atma riski olduğu kaydedildi.

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5 Ocak'ta başlamıştı

İran'a yüzde 20 saflıkta uranyum zenginleştirme faaliyetine derhal son verme, zenginleştirme programının nükleer anlaşmasında belirlenen sınırlara dönmesi ve gerilimin tırmanmasına katkıda bulunabilecek her türlü önlemden kaçınma çağrısında bulunulan açıklamada, İran'ın taahhütlerini ihlal etmesine en iyi verilecek yanıtı değerlendirmek için nükleer anlaşmanın diğer tarafları ile irtibat halinde oldukları aktarıldı.

İran Atom Enerjisi Kurumu, 5 Ocak'ta, Fordo'daki nükleer tesiste başlatılan işlemler sonucunda yüzde 20 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum elde edildiğini açıklamıştı.

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