Avrupa Konseyi Başkanı Michel'dan İsrail'e tepki: Refah'ta kara operasyonu yapmamalı

Avrupa Konseyi Başkanı Michel, yaptığı açıklamada, “Refah'ta mahsur kalan sivillerin güvenli olmayan bölgelere tahliyesi kabul edilemez. İsrail hükümetini uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeye ve Refah'ta kara operasyonu yapmamaya çağırıyoruz. Geçiş noktaları tamamen işler durumda olmalı ve şiddetli kıtlığın ortasında temel insani yardımın geçmesine izin vermelidir. Kalıcı bir ateşkes anlaşmasının sağlanması için tüm çabalar sürdürülmelidir. AB, iki devletli çözüme dayalı adil ve kapsamlı bir barışa bağlıdır. BM kararında da belirtildiği üzere İsrail ile barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayabilir bir Filistin Devleti'nin kurulması bu açıdan kilit önem taşımaktadır” dedi.