Avrupa Parlamentosu üyesinden AB Komisyonu Başkanı Leyen'e 'İsrail' tepkisi: Madam Soykırım

İsrail, Leyen'in sözleriyle kendisini aklamaya çalıştı
Clare Daly, von der Leyen'in, İsrail'in suçlandığı soykırımı küçümsemek, mazur göstermek, inkar etmek ve saptırmak için sarf ettiği cümlelerin, İsrail ekibinden avukat Malcolm Shaw tarafından bugün Lahey'de görülen duruşmada kullanıldığını anımsattı.
"Leyen pervasız şekilde İsrail ile aynı yerde hizalandı"
"Masam Soykırım derken pek çok Avrupa vatandaşı adına konuşuyorum"
AP üyesi Daly, UAD'deki davayı yerinden izlemek amacıyla AP üyesi Mick Wallace ile birlikte iki gündür Lahey'de bulunuyor.