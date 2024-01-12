Avrupa Parlamentosu üyesinden AB Komisyonu Başkanı Leyen'e 'İsrail' tepkisi: Madam Soykırım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Terör devleti İsrail'in Lahey'de yargılanmasına başlanmasıyla ilgili ilk kez yorum yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunmalarını yapmaya başladılar fakat bizim vermiş olduğumuz bütün belgeler ciddi manada Lahey'de iş görüyor. Bu belgeleri artırarak vermeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki şu anda bizim teslim ettiğimiz belgeler, ağırlıklı olarak görsel belgeler de söz konusu. Bu belgelerle İsrail orada mahkum olacaktır. Bunu bekliyoruz. Çünkü Lahey Adalet Divanı'nın adaletine inanıyoruz. Bugün itibarıyla İsrail kendini savunuyor. Savunurken de tabii savunmadan falan bahsediyor. Nasıl bir savunmaysa. İsrail burada savunma değil taarruzla bir defa açık hava hapishanesi durumunda olan Filistin'e karşı ayın 7'sinden itibaren bölgeyi kan gölüne çevirdi. 22-23 bin sadece orada Filistinliyi şehit ettiler. Önümüzde bunları görüyoruz. İsrail kimi aldatabilir?" ifadelerini kullandı.