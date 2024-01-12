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Avrupa Parlamentosu üyesinden AB Komisyonu Başkanı Leyen'e 'İsrail' tepkisi: Madam Soykırım

Avrupa Parlamentosunda (AP) Sol Grup üyesi Clare Daly, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) görülen 'soykırım' davasında İsrail'in kendisini aklamak için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in açıklamalarını kullanmasına tepki gösterdi. Leyen'i 'pervasız' olarak nitelendiren Daly, "Madam Soykırım, yine yapacağını yaptı." ifadesini kullandı. Terör devletinden taraf olan Leyen, Hamas'ı 'insanları diri diri yakmakla, çocukları ve hatta bebekleri sakat bırakmakla' suçlamıştı.

18:23 - 12/01/2024 Cuma
Güncelleme: 19:07 - 12/01/2024 Cuma
AA
Clare Daly (sağda), Hamas'ı asılsız iddialarla hedef gösterip İsrail'in yalanlarına ortak olan Leyen'e (solda) sert çıktı.
Clare Daly (sağda), Hamas'ı asılsız iddialarla hedef gösterip İsrail'in yalanlarına ortak olan Leyen'e (solda) sert çıktı.
Avrupa Parlamentosunda (AP) Sol Grup üyesi Clare Daly, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, von der Leyen için
"Madam Soykırım, yine yapacağını yaptı."
ifadesini kullandı.

İsrail, Leyen'in sözleriyle kendisini aklamaya çalıştı

Clare Daly, von der Leyen'in, İsrail'in suçlandığı soykırımı küçümsemek, mazur göstermek, inkar etmek ve saptırmak için sarf ettiği cümlelerin, İsrail ekibinden avukat Malcolm Shaw tarafından bugün Lahey'de görülen duruşmada kullanıldığını anımsattı.

"Leyen pervasız şekilde İsrail ile aynı yerde hizalandı"

Von der Leyen'in
"İsrail'in insancıl hukuk çerçevesinde kendisini savunma hakkına sahip olduğuna"
ilişkin ifadelerinin mahkemede alıntılandığına dikkati çeken Daly, von der Leyen'in AB'yi
"pervasız ve yanlış şekilde İsrail ile aynı yerde hizaladığı"
eleştirisinde bulundu.

"Masam Soykırım derken pek çok Avrupa vatandaşı adına konuşuyorum"

AP üyesi Daly, UAD'deki davayı yerinden izlemek amacıyla AP üyesi Mick Wallace ile birlikte iki gündür Lahey'de bulunuyor.

Daly, daha önce de AP Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, von der Leyen'e hitaben
"Madam Soykırım derken sanırım pek çok Avrupa vatandaşı adına konuşuyorum."
ifadesini kullanmıştı.

Leyen, Hamas'ı 'insanları diri diri yakmak ve bebekleri sakat bırakmakla' suçlamıştı

Von der Leyen, 19 Ekim 2023'teki söz konusu konuşmasında, Hamas'ı
"İnsanları diri diri yakmakla, çocukları ve hatta bebekleri sakat bırakmakla"
suçlamış, İsrail'in insancıl hukuk çerçevesinde kendisini savunma hakkı olduğunu belirtmişti.

İsrail'in Lahey'de yargılanmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Verdiğimiz belgelerle İsrail orada mahkum olacaktır
İsrail'in Lahey'de yargılanmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Verdiğimiz belgelerle İsrail orada mahkum olacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Terör devleti İsrail'in Lahey'de yargılanmasına başlanmasıyla ilgili ilk kez yorum yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunmalarını yapmaya başladılar fakat bizim vermiş olduğumuz bütün belgeler ciddi manada Lahey'de iş görüyor. Bu belgeleri artırarak vermeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki şu anda bizim teslim ettiğimiz belgeler, ağırlıklı olarak görsel belgeler de söz konusu. Bu belgelerle İsrail orada mahkum olacaktır. Bunu bekliyoruz. Çünkü Lahey Adalet Divanı'nın adaletine inanıyoruz. Bugün itibarıyla İsrail kendini savunuyor. Savunurken de tabii savunmadan falan bahsediyor. Nasıl bir savunmaysa. İsrail burada savunma değil taarruzla bir defa açık hava hapishanesi durumunda olan Filistin'e karşı ayın 7'sinden itibaren bölgeyi kan gölüne çevirdi. 22-23 bin sadece orada Filistinliyi şehit ettiler. Önümüzde bunları görüyoruz. İsrail kimi aldatabilir?" ifadelerini kullandı.

#Avrupa Parlamentosu
#AB Komisyonu
#Ursula von der Leyen
#İsrail
#Hamas
16 saat önce
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