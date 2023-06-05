|
Dünya

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye raporu görüşüldü

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 2022 Türkiye Raporu, parlamentonun Dış İlişkiler Komitesi'nde ele alındı.

17:47 . 5/06/2023 Pazartesi
Diğer
Arşiv

Arşiv

David McAllister
başkanlığında toplanan milletvekilleri, İspanyol milletvekili ve raportör Nacho Sanchez Amor tarafından hazırlanan taslak raporla ilgili görüşlerini dile getirdi.

Ayrıca Türkiye'de yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin ardından genel olarak Avrupa Birliği (AB) -Türkiye ilişkileri hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Komite toplantısında AB Komisyonu ile AB Dış İlişkiler Servisi yetkililerinin AB-Türkiye ilişkileri hakkındaki görüşleri de dinlendi.

AP'nin 2022 Türkiye Raporu'nun nisan ayında açıklanması bekleniyordu. Ancak Türkiye'de mayıs ayında yapılan seçimler nedeniyle raporun açıklanması ertelenmişti.

Taslak raporun son halini aldıktan sonra komitede oylanarak kabul edilmesi, ardından bu yaz AP Genel Kuruluna gelmesi ve burada da oylanması bekleniyor.


#David McAllister
#Avrupa Parlamentosu
#Türkiye
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Havale ve EFT saatleri: Tüm bankalarda EFT ve havale saat kaça kadar?