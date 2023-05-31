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Avrupa ülkelerinden savunma harcamalarına artırma

Avrupa ülkelerinin birçoğu, Rusya ile Ukrayna arasında devam etmekte olan savaş sebebiyle savunma harcamalarını artırma yoluna gitti. Polonya ve Almanya'nın yanı sıra İsveç ile Finlandiya gibi ülkeler rekor sayılabilecek oranda harcamalarını yükseltti.

10:09 . 31/05/2023 Çarşamba
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Rusya'nın askeri harcamaları da 2022'de yüzde 9,2 artmıştı.

Rusya'nın askeri harcamaları da 2022'de yüzde 9,2 artmıştı.

Rusya Ukrayna savaşı dengeleri bozdu. Ülkelerin savunma politikalarında köklü değişikliklere neden oldu. Özellikle savaşı ensesinde hisseden ve kapasitesi yetersiz olduğu ortaya çıkan Avrupa ülkeleri savunma harcamalarını artırma kararı aldı. En dikkat çekici artış ise Polonya'da bulunuyor.


Polonya gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 4,3'ünü ordusuna ayırıyor. Bu, ülkenin gerçekte ihtiyaç duyduğundan 17 milyar euro daha fazla bir harcama.


Savunma için rekor harcama


Almanya da ordusunu modernize etmek, yeni silah alımları ve üretimi için 100 milyar euro bütçe ayırdı. Ancak Berlin'in savunma harcamaları hala NATO'nun belirlediği hedefin altında. Almanya ekonomik üretiminin yüzde 1,6'sını savunma harcamalarına ayırıyor.


Finlandiya’nın askeri harcamaları yüzde 36, Litvanya’nın yüzde 27, İsveç’in yüzde 12 artmış durumda. Son olarak Danimarka, ülke savunması için yapılacak harcamaları 10 yıl içinde 3 katına çıkarma kararı aldı. Danimarka hükümeti bunun için toplamda 19 milyar eurodan fazla harcama yapılacağını açıkladı.



#Avrupa
#askeri harcama
#Rusya
#Ukrayna
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