Avrupa sıcak hava dalgasının etkisi altında.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'yüksek sıcaklık' uyarısında bulunduğu, ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgası tüm yurtta etkisini göstermeye başladı. Derecelerin 45,9'u gördüğü Türkiye'de en sıcak yer belli oldu. Peki, Türkiye'nin en sıcak şehri neresi? Türkiye'nin en sıcak yeri neresi? Ayrıntılar haberimizde...