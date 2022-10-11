Dünya Avrupada akaryakıt krizi Fransada gençler istasyon işgal edip benzini belirledikleri fiyattan sattı
AVRUPA

Avrupa'da akaryakıt krizi: Fransa'da gençler istasyon işgal edip benzini belirledikleri fiyattan sattı

Fransa'da, petrol rafinerilerinde süren grevler nedeniyle akaryakıt krizi yaşanırken Val-d'Oise bölgesinde bazı gençler, bir akaryakıt istasyonunu "işgal ederek" benzini kendi belirledikleri fiyattan sattı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Avrupada akaryakıt krizi: Fransada gençler istasyon işgal edip benzini belirledikleri fiyattan sattı
Fransa'da akaryakıt istasyonunu "işgal eden" gençler, benzini belirledikleri fiyattan sattı.

Villiers-le-Bel kentinde bazı gençler, TotalEnergies'e ait bir istasyonu "işgal" etti.

Araçların uzun kuyruk oluşturduğu istasyonu basarak araç girişini kontrol altına alan gençler, bölge sakinlerinin normal fiyattan benzin almak için istasyonu kullanmasına izin verirken diğer bölgelerden gelenlere, bidonlarla kendi belirledikleri yüksek fiyattan benzin sattı.

Gençler, bidonla benzin almak istemeyen araç sürücülerini ise kuyruktan çıkardı.

Sendikalar grevlerine devam ediyor

İstasyondaki "işgal", polisin müdahalesiyle son bulurken olayla ilgili 20 yaşındaki bir genç gözaltına alındı.

Diğer yandan, hükümetin Fransız Total ile Amerikan Esso-Exxonmobil şirketlerine ait rafinerilerde devam eden grevlerin sonlandırılması çağrısına rağmen, sendikalar grevi sürdürme kararı aldı.

Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, bu sabah yaptığı açıklamada, grev yapanların yakıt depolarına yönelik ablukasını en kısa sürede durdurma çağrısı yapmış, aksi takdirde müdahalede bulunacaklarını belirtmişti.

Ülkede akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor

Ülke genelinde pazartesi akşamı itibarıyla benzin istasyonlarının yüzde 29,4’ünde akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor.

Total’a ait 6 rafinerinin 3’ünde CGT’nin geçen ay sonunda, işe alımların durdurulması ve 2022 için maaşlarda yüzde 10 artış talebiyle gittiği greve, Amerikan petrol şirketi Esso-ExxonMobil’in iki rafinerisi de katılmıştı.

Akaryakıt krizi nedeniyle benzin istasyonlarında oluşan uzun kuyruklarda, zaman zaman yaralanmayla sonuçlanan kavgalar yaşanıyor.

Avrupa ülkesinde benzin krizi: Kuyruğa girdiler
DÜNYA
Avrupa ülkesinde benzin krizi: Kuyruğa girdiler

Avrupa'da benzin kuyruğunda kan aktı: Fransa'da bir sürücü sıra kavgasında İsviçreli sürücüyü altı yerinden bıçakladı
DÜNYA
Avrupa'da benzin kuyruğunda kan aktı: Fransa'da bir sürücü sıra kavgasında İsviçreli sürücüyü altı yerinden bıçakladı
Talep yağıyor

Talep yağıyor

​Avrupa çareyi Türkiye'de buldu
AKMye hayran kaldı

AKM'ye hayran kaldı

​Dünyaca ünlü sanatçıdan övgü dolu sözler.
Assos ve Troyatünelleri açıldı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale'yi geliştirerek emanete sahip çıkıyoruz.

Bakanı Çavuşoğlu TVNET'te önemli açıklamalarda bulunuyor.

​Çantasıyla çevredekilere saldırmıştı...
Yeni yüzyılın mimarı kuva-yi milliye şehrinde

Yeni yüzyılın mimarı kuva-yi milliye şehrinde

​Başkan Avcı: Gönül belediyeciliği anlamında elimizden gelen imkânları seferber ediyoruz.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov duyurdu.

​Bakan Kurum Sosyal konut projesinde arsa dağılımıyla ilgili detayları paylaştı.

Bakanlık merak edilen 16 soruyu yanıtladı.

Türkiye'deki bayileri kapatıyor mu?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.