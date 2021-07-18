Avrupa’da bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 168'e çıktı

Avrupa’nın kuzeybatı bölgesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 168’e yükseldiği bildirildi. Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde, aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 141 olarak duyuruldu. Polis tarafından yapılan açıklamada, bölgede hâlâ birçok yerde elektrik olmadığı ve telefon hatlarının çalışmadığı, birçok caddenin de su baskınları sebebiyle kapalı olduğu belirtildi.
Yetkililer, can kayıplarının artabileceğine ilişkin endişe taşıdıklarını belirterek, yaralı sayısının 618 olduğunu aktardı. Belçika’da ise sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 27’ye yükselirken, 20 Temmuz’da bir günlük milli yas ilan edildi. Belli akarsular için sel ve taşkın riskinin sürdüğü belirtiliyor. Öte yandan Bosna Hersek’te önceki akşam etkili olan yağışın da ülkenin kuzey ve orta kesimlerinde sele neden olduğu bildirildi. Ülkedeki bazı bölgelerde OHAL ilan edileceği duyuruldu.