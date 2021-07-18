Dünya Avrupada bilanço ağırlaşıyor Ölü sayısı 168e çıktı
AVRUPA

Avrupa’da bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 168'e çıktı

Avrupa’yı vuran son yılların en ağır sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ile Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde ölü sayısı 141’e yükseldi. Felaket sebebiyle 618 kişi de yaralanırken can kaybının artmasından korkuluyor. Almanya’nın ardından selden en fazla zarar gören Belçika’da ise can kaybı 27’ye çıktı. Ülkede 20 Temmuz’da bir günlük milli yas ilan edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Avrupa’da bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 168e çıktı: Belçikada bir günlük yas ilan edildi
Almanya

Avrupa’nın kuzeybatı bölgesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 168’e yükseldiği bildirildi. Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde, aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 141 olarak duyuruldu. Polis tarafından yapılan açıklamada, bölgede hâlâ birçok yerde elektrik olmadığı ve telefon hatlarının çalışmadığı, birçok caddenin de su baskınları sebebiyle kapalı olduğu belirtildi.

Yetkililer, can kayıplarının artabileceğine ilişkin endişe taşıdıklarını belirterek, yaralı sayısının 618 olduğunu aktardı. Belçika’da ise sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 27’ye yükselirken, 20 Temmuz’da bir günlük milli yas ilan edildi. Belli akarsular için sel ve taşkın riskinin sürdüğü belirtiliyor. Öte yandan Bosna Hersek’te önceki akşam etkili olan yağışın da ülkenin kuzey ve orta kesimlerinde sele neden olduğu bildirildi. Ülkedeki bazı bölgelerde OHAL ilan edileceği duyuruldu.

Avrupa'nın göbeğinde felaket: Hayat felç oldu onlarca ölü ve kayıp var
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Yüzlerce kişinin de kayıp olduğu açıklandı. Yetkililer ülkenin batısında daha fazla etkili olan yağışlar nedeniyle 200 bin kişiye elektrik verilemediğini, birçok yerleşim yerinin de sular altında kaldığını bildirdi.
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Bölgede etkili olumsuz hava koşulları nedeniyle onlarca bina yıkılırken, çok sayıda yol trafiğe kapatıldı, tren sereleri de iptal edildi.
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Hollanda, Belçika ve Almanya'nın bazı bölgelerinde hayat durma noktasına geldi.
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Avrupa'nın göbeğinde felaket: Hayat felç oldu onlarca ölü ve kayıp var
Avrupa'da sel baskınları onlarca kişinin ölümüne ve kaybolmasına yol açtı. Şiddetli sağanak yağış Belçika, Almanya ve Hollanda'yı vurdu. Almanya'da 133 kişi hayatını kaybetti.

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