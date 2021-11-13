Dünya Avrupada bir ilk Aşı yaptırmayanlara sokağa çıkma yasağı
AVRUPA

Avrupa'da bir ilk: Aşı yaptırmayanlara sokağa çıkma yasağı

Avusturya’da vaka sayıları günlük 10 binin üzerine çıktı. Ülkede, pazartesinden itibaren Yukarı Avusturya ve Salzburg eyaletlerinde aşı yaptırmayanlara yönelik yürürlüğe girecek sokağa çıkma kısıtlamasının ülkenin tamamında uygulanması planlanıyor.

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Haber Merkezi AA
Avrupada bir ilk: Avusturyada koronavirüs aşısı yaptırmayanlara sokağa çıkma yasağı
Avusturya

Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg, basına yaptığı açıklamada, pazar günü eyalet başkanları ve uzmanlarla yapılacak görüşmenin ardından ülke genelinde aşı yaptırmamış kişilere yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına "yeşil ışık" yakılabileceğini söyledi.

Schallenberg, herkesi kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına karşı olduğunu kaydederek, salgınla mücadelede federal düzeyde ortak hareket edilmesinin altını çizdi.

Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein da pazartesiden itibaren Yukarı Avusturya ve Salzburg eyaletlerinde aşı yaptırmayanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının kesinleştiğini belirtti ancak ülke geneli için benzer bir uygulamanın ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

  • Mückstein ayrıca, sağlık sektöründe çalışanlara yönelik aşı zorunluluğunun hayata geçirileceğini duyurdu.

Söz konusu iki eyalette pazartesiden itibaren aşı yaptırmayanların hastalığı geçirmiş ya da PCR test yaptırmış olsalar bile dışarı çıkmasına izin verilmeyecek.

Almanya'ya girişte karantina zorunluluğu

Bu arada Avusturya'da artan vaka sayıları nedeniyle Almanya, bu ülkeyi yeniden "yüksek riskli" ülke kategorisine aldı. Buna göre, pazardan itibaren Avusturya'dan gelenler 10 günlük karantina uygulamasına tabi tutulacak. Bu kişiler, karantinanın 5'inci gününde yapılacak testin negatif sonuçlanması durumunda karantinadan çıkabilecek.

  • Avusturya’da son 24 saatte 11 bin 798 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 934 bin 948'e yükseldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 40 artışla 11 bin 641'e ulaştı.

Ülkede salgına ilişkin durumun kaygı verici bir boyut kazanması nedeniyle iktidar, yoğun bakım hasta sayısına göre kademeli olarak sert önlemleri hayata geçireceğini açıklamış, buna göre yoğun bakım hasta sayısının 600'ün üzerine çıkması durumunda aşı yaptırmayanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının yürürlüğe gireceği bildirilmişti.

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GATES YENİ TEHLİKEYİ AÇIKLADI <br><br>Son dönemde varyantlar ile gündemde olan virüs gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ederken Bill Gates'ten gelen yeni uyarı dünya gündemine tabiri caizse bomba gibi düştü.<br><br><br>
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Tarih, 2015 yılında Kovid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirten ve uyarılarda bulunan Gates'i haklı çıkarmıştı.<br>
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Dünyanın sıcaklık artışlarını 1.5 derece ile sınırlama hedefini kaçıracağı konusunda uyarılarda bulunan Gates açıklamasında çok konuşulacak ifadelere yer verdi.<br>
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O ÜLKELERİ İŞARET ETTİ <br><br>Dünya nüfusunun yüzde 65'inin Çin ve Hindistan da dahil olmak üzere orta gelirli ülkelerde yaşadığının altını çizen Gates, 'Onlar iklimin anahtarı. Dünyadaki emisyonların çoğu orta gelirli ülkelerden geliyor' dedi.<br>
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GATES'İN UYARISI SONRASI İTİRAF! <br><br>Gates'in bu açıklamalarının yankıları sürerken BM Genel Sekreteri António Guterres'ten itiraf gibi açıklamalar geldi.
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Guterres, hükümetlerin bir yandan fosil yakıtlara yatırım yaparken, bir yandan da karbon salımında kesinti yapmayı vaat etmesinin anlamsız olduğunu söyledi. Genel Sekreter \"Fosil yakıt endüstrisi hala trilyonlarca sübvansiyon alırken, verilen sözler boş geliyor\" dedi.<br>
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Bilim insanları, küresel ortalama sıcaklık artışını sanayi devrimi öncesine kıyasla 1,5 dereceyle sınırlamanın, insanlığın iklim değişikliğinin en kötü sonuçlarından kaçınması anlamına geleceğini söylüyor.<br>
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Guterres, zirvede hükümetlerin karbonmonoksit salımını yeterli derecede kesme taahhütlerini büyük ihtimalle vermeyeceğini kaydetti.<br><br>'Salgın hazırlıklarına gösterilen ilginin beklediğimden daha düşük olmasından biraz endişeliyim' diyen Gates, dünyanın bir sonraki pandemiye hazır hale gelmesi için 100 günde aşı üretme, diğer 100 günde ise bunu milyarlarca insana sunabilme kapasitesine ulaşması gerektiğinin altını çizdi.<br>
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Gates'e göre bu kapasiteye sahip fabrikaları kuracak yeteneğe sahibiz. Ancak tek eksik olan şey henüz bu konuda gerekli adımların atılmaması.<br>
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Gates'in kurucusu olduğu Bill & Melinda Gates Vakfı , Pazartesi günü yayınlanan bir raporda , ulusların aşı üretme kapasitesi de dahil olmak üzere sağlık sistemlerine daha fazla yatırım yapmaları için çağrıda bulundu.<br>
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Raporda, pandemiyi sona erdirmek için kullanılan araçların büyük ölçüde diğer bulaşıcı hastalıklarla savaşmak için kullanılanlarla aynı olduğu belirtildi.<br>
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Aynı raporda aşı adaletsizliğine dikkat çekildi ve bunun salgına karşı dünyanın en büyük sorunlarından birisi olduğu vurgulandı.<br>
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KRİTİK EŞİK AŞILDI<br><br>Öte yandan dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyonu geçti. En fazla can kaybı ise 766 bin 299 ile ABD'de kaydedildi.<br><br>
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Bu ülkeyi 607 bin 860 ile Brezilya, 458 bin 470 ile Hindistan, 288 bin 365 ile Meksika, 239 bin 693 ile Rusya, 200 bin 246 ile Peru, 143 bin 405 ile Endonezya, 140 bin 632 ile İngiltere, 132 bin 100 ile İtalya, 127 bin 281 ile Kolombiya, 126 bin 303 ile İran, 117 bin 683 ile Fransa ve 115 bin 950 ile Arjantin izledi.<br>
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İlk kez Çin'de Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde 247 milyon 547 bin 87 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 224 milyon 196 bin 4 kişi iyileşti. Halen 18 milyon 334 bin 203 hastanın tedavisi sürüyor.<br>
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Salgını önceden bilmişti: Bill Gates dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi duyurdu! BM'den bomba itiraf geldi
Koronavirüsün ortaya çıkmasından tam 3 sene önce salgın uyarısında bulunan ve haklı çıkan Bill Gates, dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı. Bill Gates'in açıklaması sonrası Birleşmiş Milletler'den gündeme bomba gibi düşen acı bir itiraf geldi.


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