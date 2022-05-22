Dünya Avrupada bir ülkede daha maymun çiçeği virüsü tespit edildi Ten rengi değişti
AVRUPA

Avrupa'da bir ülkede daha maymun çiçeği virüsü tespit edildi: Ten rengi değişti

Avusturya'nın başkenti Viyana'da hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi. Hastanın sağlık durumunun stabil olduğu, ten renginin değiştiği ve hafif grip olduğu bilgisini paylaşıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Avrupada bir ülkede daha maymun çiçeği virüsü tespit edildi: Ten rengi değişti
Arşiv

Viyana Sağlık Birimi Sözcüsü Nina Brenner-Küng, basına yaptığı açıklamada, dün gece maymun çiçeği virüsü semptomları taşıyan bir kişinin karantina altına alındığını, olası temas kurduğu kişilere ulaşılmaya çalışıldığını belirtti.

"CİLTTE DÖKÜNTÜ OLDU, TEN RENGİ DEĞİŞTİ"

Brenner-Küng, hastanın ateşinin olduğunu, ciltte döküntü oluştuğunu ve yapılan test sonucunda çiçek virüsünün tespit edildiğini söyledi.

Brenner-Küng, 35 yaşındaki hastanın sağlık durumunun stabil olduğunu, ten renginin değiştiğini ve hafif grip olduğu bilgisini paylaştı.

Maymun çiçeği alarmı: Panik yapmayın önlem alın
HAYAT
Maymun çiçeği alarmı: Panik yapmayın önlem alın

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakasını doğrularken 50 vaka henüz araştırılıyor.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

EN ÇOK İSPANYA'DA

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, mevcut durumda 13 ülkede görülen maymun çiçeği vakalarında İspanya ilk sırada yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Türkiye'de maymun çiçeği vakası görüldü mü?
GÜNDEM
Sağlık Bakanlığı duyurdu: Türkiye'de maymun çiçeği vakası görüldü mü?
Premier Ligde muhteşem son

Premier Lig'de muhteşem son

​İlkay Gündoğan son maçta şampiyonluğu getiren isim oldu.
Avrupa bileti Başakşehirin

Avrupa bileti Başakşehir'in

Turuncu-lacivertliler gelecek sezon Avrupa'da mücadele edecek.
Avrupa İsrailin ikiyüzlülüğüyle tanıştı: AP diplomatının Filistin ile görüşmesine izin vermediler

​Bakan Koca'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması: Pandemiye yol açmaz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.