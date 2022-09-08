Avrupa'da durum içler acısı: AB Komisyon Başkanı Leyen'den 'israf etmeden el nasıl yıkanır' videosu

Avrupa, Rusya ile enerji alanında mücadele etmeye çalışırken, bir yandan da su kıtlığıyla mücadele ediyor. Avrupalı ülkelerde sular çekildi, nehirlerde ve göllerde kuraklık başladı. Su ihtiyacını karşılayabilmek için su kullanımına da kısıtlama getirildi.

Duş süreleri azaltıldı, bulaşıkların elde yıkanmaması önerildi, yüzme havuzları kapatıldı. Bu nedenle Avrupa iyice küçülmeye, daralmaya başladı.

Tüm bu yaşanan gelişmelerin gölgesinde Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula Von Der Leyen'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Ursula Von Der Leyen, suyu israf etmeden nasıl el yıkanacağını gösterdiği bir video paylaştı. Sosyal medya kısa sürede gündem olan videoya olumlu ve olumsuz yorum yağdı.

REKLAM





Bazı kullanıcılar, "Avrupa'da durum içler acısı bir boyuta taşınıyor" derken bazıları da "Yakında bize ışığı açmadan nasıl yemek yenileceğini gösterecekler" yorumunda bulundu.

DÜNYA Alman devlet televizyonundan enerji tasarrufu tüyoları: Daha az yıkanın

DÜNYA Putin'in enerji savaşı: Rusya Avrupa'yı rehin aldı

GÜNDEM Avrupa’da soba devri: Kıta büyük kışı çaresizce beklerken Türkler çözüme gelenekte arıyor



