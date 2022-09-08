Dünya Avrupada durum içler acısı AB Komisyon Başkanı Leyenden israf etmeden el nasıl yıkanır videosu
AVRUPA

Avrupa'da durum içler acısı: AB Komisyon Başkanı Leyen'den 'israf etmeden el nasıl yıkanır' videosu

Su kıtlığı tehlikesiyle mücadele eden Avrupa bir dizi önlem alıyor. Son olarak Avrupa'da Birliği Komisyon Başkanı Ursula Von Der Leyen'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Leyen suyu israf etmeden nasıl el yıkanacağını gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupada durum içler acısı: AB Komisyon Başkanı Leyenden israf etmeden el nasıl yıkanır videosu
Ursula Von Der Leyen

Avrupa, Rusya ile enerji alanında mücadele etmeye çalışırken, bir yandan da su kıtlığıyla mücadele ediyor. Avrupalı ülkelerde sular çekildi, nehirlerde ve göllerde kuraklık başladı. Su ihtiyacını karşılayabilmek için su kullanımına da kısıtlama getirildi.

Duş süreleri azaltıldı, bulaşıkların elde yıkanmaması önerildi, yüzme havuzları kapatıldı. Bu nedenle Avrupa iyice küçülmeye, daralmaya başladı.

Tüm bu yaşanan gelişmelerin gölgesinde Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula Von Der Leyen'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

AB Komisyon Başkanı Leyen'den 'israf etmeden el nasıl yıkanır' videosu
OYNAT 00:46
AB Komisyon Başkanı Leyen'den 'israf etmeden el nasıl yıkanır' videosu
Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula Von Der Leyen, suyu israf etmeden nasıl el yıkanacağını gösterdiği bir video yayınladı.

Ursula Von Der Leyen, suyu israf etmeden nasıl el yıkanacağını gösterdiği bir video paylaştı. Sosyal medya kısa sürede gündem olan videoya olumlu ve olumsuz yorum yağdı.


Bazı kullanıcılar, "Avrupa'da durum içler acısı bir boyuta taşınıyor" derken bazıları da "Yakında bize ışığı açmadan nasıl yemek yenileceğini gösterecekler" yorumunda bulundu.

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