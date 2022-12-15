Avrupa'da enerji krizi derinleşiyor: Asansör ve elektrikli araç yasağı bile masada

Avrupa gösterge doğal gazının hem tavan fiyat geleceği beklentisi hem de alternatif LNG gibi kaynaklara yönlenilmesiyle 340 Euro/MWh düzeylerinden 130 Euro/MWh düzeylerine gerilemesiyle birliğin enerji krizini bu kış herhangi bir kesinti olmadan atlatacağı beklentileri son dönemde güçlendi. Avrupa Birliği ülkeleri doğal gaz tüketimini yüzde 15 azaltmak konusunda da uzlaştı ve birçok ülkede otellerde ve hanelerde sıcaklıkların en fazla 19 dereceye yükseltilmesi gibi yaygın bazı önlemler aylardır yürürlükte.

Fransa ve İsviçre gibi bazı Avrupa ülkelerinde 'olası' gaz kesintisi durumunda alınacak önlemlere ilişkin hükümetler tarafından yapılan açıklamalar kesintilere yönelik kamuoyu nezdinde endişeleri yükseltiyor.

DÜNYA Almanya'da enerji krizi: Altından daha değerli

NTV'nin haberine göre; Almanya ve İspanya’da ise yetkililer gaz stoklarının dolu olması nedeniyle kesinti ihtimalinin azaldığı görüşünde ancak AB’nin 2023’te önemli bir doğalgaz açığıyla karşı karşıya kalacağı önceki gün Uluslararası Enerji Ajansı tarafından da duyurulmuştu. Özellikle Fransa konuya ilişkin detaylı bir plan açıklarken, İsviçre de yine olağanüstü önlemleri açıklayan bir Avrupa ülkesi.

REKLAM

ASANSÖR KULLANILMAYACAK

Nükleer enerjiye bağımlılığı daha yüksek olan Fransa’da nükleer tesislerdeki bakım ve onarım kesintilerinin rekor düzeye ulaşması sonrası hükümet tarafından yayınlanan acil durum planlarında asansörlerin kullanımının yasaklanması bile bulunuyor.

EKONOMİ Avrupa'da enerji krizi derinleşti: Sanayide çarklar dönmüyor

OKULLARI ÖĞLEDEN ÖNCE KAPATACAK

Bazı öğretim kurumlarının günün belirli kısımlarında kapatılması da yine Fransa’nın öngördüğü olağanüstü önlemler arasında yer aldı. Financial Times’da yer alan habere göre hükümetin konuya ilişkin açıklamasında “bazı acil durum telefon santrallerinin bile çalışamayabileceği” konusunda uyarı yapılıyor.

DÜNYA Almanya'da enerji krizi: Tüketimi azaltın çağrısı

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA YASAK

Fransa’dan enerji tedariği bulunan İsviçre’nin en kötü senaryo için hazırladığı taslak önlemleri arasında ise elektrikli araçların iş, zaruri alışveriş ve doktor ziyareti gibi mecburi faaliyetler dışında kullanılmaması gibi bir önlem bulunuyor.

REKLAM

VİTRİNLER GECE AYDINLATILMAYACAK

İsviçre hükümeti mağaza vitrini aydınlatmaları, mobil ısıtıcıların kullanımı veya gece saatlerinde de mağazaların aydınlatılması gibi gereksiz enerji kullanımlarını da kısıtlayabileceğini söylüyor. Hükümetin en karamsar senaryosunda yüzde 30 oranında tasarruf sağlamak için yaklaşık 30 bin şirkete bu konularda direktif verebileceği belirtiliyor.

TELEKOMÜNİKASYON AĞLARINDA KESİNTİ

İngiltere’den Finlandiya’ya Estonya’dan, İsviçre ve İtalya’ya birçok ülkede bazı telekomünikasyon ağlarının kısa süreli olarak kesilebileceği uyarıları da yapıldı. FT’deki habere göre telekomünikasyon operatörleri kesintilerden etkilenmemek için yoğun bir lobi faaliyeti içerisinde.