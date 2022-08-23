Avrupa’da grev dalgası: İşçiler düşük ücret karşısında isyan etti

Avrupa’da yükselen enflasyon karşısında ezilen işçiler, kendilerine teklif edilen düşük ücretler karşısında greve gitme kararı aldı. Başta İngiltere olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde çalışanlar iş bıraktı. İngiltere’nin en büyük konteyner limanı olan Felixstowe’da işçiler, 30 yıldır ilk kez greve gitti. Limanda görev yapan sendika üyesi yaklaşık bin 900 işçinin 8 günlük grevinde ikinci gün geride kaldı. İşçiler, enflasyon oranının altında olduğunu söyledikleri yüzde 7 zammı reddetmişti. Ülkenin en yoğun limanı olan Felixstowe’da yaklaşık 2 bin 550 kişi çalışıyor ve İngiltere konteyner ticaretinin yarısı buradan gerçekleştiriliyor.

İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da da temizlik işçilerinin daha iyi maaş talebiyle başlattığı 12 günlük grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu. Dünyaca ünlü görsel sanat festivali ‘Edinburgh Fringe’ sırasında alınan grev kararı nedeniyle başkentte çok sayıda sokak ve meydanda çöp konteynerleri dolup taştı. İşçi sendikaları GMB ve Unite’ın maaşlarda yüzde 2 ve 3,5 artış teklifini reddetmesinin ardından Edinburgh Konseyi yüzde 5 oranında yeni artış teklifinde bulundu. Sendikaların, beşinci gününe giren grevde son artış teklifini kabul edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Temizlik işçilerinin başlattığı grevin 30 Ağustos’a kadar süreceği öngörülüyor.

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YÜZLERCE UÇUŞ İPTAL OLDU

İspanya’da Ryanair ve Easyjet hava yollarındaki grevler devam ederken, iş bırakma eylemleri çok sayıda uçuşun iptaline ve rötarlara neden oldu. İrlandalı hava yolu şirketi Ryanair’in İspanya’daki kabin personeli çalışanları, toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine, 8 Ağustos’tan bu yana hafta içini kapsayacak şekilde; İsviçre merkezli Easyjet hava yolu şirketinin pilotları da 12 Ağustos’tan bu yana sadece hafta sonları grev yapıyor. Ryanair çalışanlarının pazartesi-perşembe günleri arasında yaptığı grevler, iptal ve rötarlardan dolayı İspanya’da aktif olduğu 10 havaalanındaki yolculara zor anlar yaşatıyor. Ryanair kabin çalışanları, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde grevlerini 7 Ocak 2023’e kadar sürdürecek. Diğer yandan Easyjet pilotlarının ilk olarak 12-14 Ağustos’ta, ardından 19-21 Ağustos’ta gittiği grevin etkisiyle 74 uçuş iptal edildi. Maaşlarının Kovid-19 salgını öncesindeki seviyeye geri gelmesini isteyen pilotlar, gelecek hafta sonu da greve devam edecek. Ayrıca, İspanyol hava yolları şirketi Iberia Express’in kabin çalışanları, maaş artışı taleplerinde anlaşma sağlanamamasından dolayı 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde greve gideceğini duyurdu. Hava yolu şirketlerindeki grevlere, maaşlarının düşürülmesini kabul etmeyen Lufthansa ve British Airways’in çalışanlarının da eklenmesi bekleniyor.

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DÜNYA Yerde kaldılar: Avrupa ve ABD’de havacılık sektöründe kriz yaşanıyor