Avrupa'da ikinci dalga korkusu: Evde izole olmak 'yasal zorunluluk' olacak

Avrupa'da vakaların artmasıyla karantina kuralları geri döndü. Birçok ülke "ikinci dalga" endişesi ile bir dizi önlem aldı.

Vaka sayısındaki artışla başı çeken İngiltere'de

27 Haziran-8 Ağustos'ta, 1000'in altında seyreden günlük ortalama yeni vaka sayısı, son bir haftada yaklaşık 3 bin 800 oldu.

Hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance, Kovid-19 vakalarının her hafta 2 kat arttığına dikkati çekerek, ülkede artışın bu şekilde sürmesi durumunda ekim ayı ortalarında günlük 50 bin vaka görülebileceği uyarısında bulundu.

EVDE İZOLE OLMAK ZORUNLU

İngiltere'nin kuzeyindeki Northumberland, Kuzey ve Güney Tyneside, Newcastle-upon-Tyne, Gateshead, Sunderland ve Durham bölgelerinde artan vakalar nedeniyle 18 Eylül'den itibaren yeni kısıtlamalar uygulanmaya başlandı. Bu bölgelerde yaşayanların hane halkı dışındakilerle sosyalleşmesi yasaklandı, yiyecek sektörünün masada müşteri kabul edemeyeceği ve eğlence sektörü mekanlarının saat 22.00'den sonra kapanacağı açıklandı. Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Kovid-19 testi pozitif çıkanların kendilerini evinde izole etmelerinin 28 Eylül'den itibaren "yasal bir zorunluluk" haline getirileceğini duyurdu. Buna göre test sonucu pozitif olup kendilerini evinde izole etmeyenlere ilk etapta 1000 sterlin (yaklaşık 9700 lira), ihlalin tekrarlanması durumunda ise 10 bin sterline kadar para cezası verilebileceği açıklandı.

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ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLER KARANTİNADA

Öte yandan, Almanya genelindeki okullarda artan Kovid-19 vakaları da dikkat çekiyor.

Virüsün en çok görüldüğü eyaletlerden olan ve 1 milyon 650 bin öğrencinin eğitim gördüğü Bavyera'da 8 bin 800'den fazla öğrenci ve 771 öğretmenin karantina altında olduğu belirtildi.

Türklerin yoğun yaşadığı Almanya'nın en kalabalık eyaleti Kuzey Ren Vestfalya'da (KRV) ise 7 bin civarında öğrenci ve 580 öğretmenin karantinaya alındığı açıklandı. Eyalette salgın nedeniyle ayrıca dört okul tamamen, 106 okul ise kısmen kapandı.

FRANSA'DA RAKAMLAR ARTIYOR

Fransa'da eylül başından itibaren günlük vaka sayıları ciddi seviyede yükselişe geçerken son birkaç haftada kaydedilen günlük vaka sayıları salgının zirvede olduğu mart ve nisan aylarındaki rakamları geride bıraktı.

Fransa'da yürürlükteki önlemler arasında, kamuya açık alanlarda maske kullanma zorunluluğu, 6 veya 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklanması ve etkinliklerin iptal edilmesi bulunuyor.

Öte yandan, hastanelerde tedavi görenlerin ve yoğun bakımda yatanların sayısının artması da yatak kapasitenin yetersizliği nedeniyle Kovid-19 ile mücadeleyi daha da zora sokuyor.

Bu arada Fransa'da öğrencilerde Kovid-19'a rastlanması nedeniyle 89 okul kapatıldı.

İSPANYA'DA OHAL KAPIDA

İspanya, yeni bir olağanüstü hal (OHAL) ilanını önlemek için bölgesel tedbirler alıyor.

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Madrid'de 8 belediyede hafta başında yürürlüğe giren yeni kararlar ile ülke genelinde serbest dolaşıma kısıtlama getirilen belediye sayısı 77'ye çıktı.

Avrupa genelinde Kovid-19'un en yoğun görüldüğü bölge olan Madrid'de, toplamda 855 bin kişiyi etkileyen serbest dolaşıma kısıtlama getiren uygulamalar başlatıldı.

Her 14 günde bir revize edilecek tedbirler kapsamında, salgının yoğun görüldüğü mahallelerde kontrol noktaları oluşturan polis, sadece iş, okul, sağlık veya ikamet gerekçeleriyle girişlere izin vererek denetim yapıyor. Kurallara uymayanlara ise 600 ila 600 bin avro para cezası kesilmesi öngörülüyor.

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İSPANYA'DA 115 OKUL KAPATILDI

Diğer yandan, ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanmasından bu yana geçen 2 haftada 115 okul ve 560'dan fazla sınıf Kovid-19 vakaları nedeniyle kapatıldı.

İTALYA'DA TATİL TEHLİKEYİ ARTIRDI

İtalya'da tatilcilerin etkisiyle vakalar yeniden yükselmeye başladı

Avrupa'da salgının ilk ve ciddi şekilde etkilediği yer olan İtalya'da ise yaz sonuna doğru vaka sayılarında yeniden artış olsa da bu artış Fransa ve İspanya'nın yanında hafif kalıyor.

Salgını yaz öncesinde kontrol altına almayı başaran İtalya'da ağustos ayında özellikle gençler ve tatilcilerin etkisiyle günlük yeni vaka sayıları yükselmeye başladı. Ülkede 3 Ağustos'ta 159'a kadar gerileyen günlük vaka sayısı, 4 Eylül'de 1733'e kadar yükseldi. 18 Eylül'de 1907 yeni vakayla son dönemdeki artış eğiliminin zirvesini gören İtalya'da, günlük ölümlerde herhangi bir artış olmaması yetkilileri fazla endişelendirmiyor.

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Ağustos ayındaki artış sebebiyle özellikle gençlerin gittiği diskotek ve benzeri mekanları kapatma kararı alan hükümet, Kovid-19 vakalarının yoğun olduğu İspanya, Yunanistan, Malta ve Hırvatistan'dan gelenlere de test zorunluluğu getirdi.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza, 21 Eylül Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Avrupa'daki verilerin küçümsenemeyeceğini belirterek, Fransa'da son günlerde 10 bini geçen vakalara dikkati çekti ve Paris'in de içinde bulunduğu 7 bölgeden gelenlere test zorunluluğu getirdi.