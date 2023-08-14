Avrupa'da koalisyon buhranı: Kabinede bir değişiklik yapma talebi reddedilen Letonya Başbakanı istifa etti

Letonya'da koalisyon ortaklarıyla anlaşamayan Başbakan Karins istifa edeceğini duyurdu.
Letonya Başbakanı Krisjanis Karins, bugün yaptığı açıklamada hükümetiyle birlikte bu hafta içinde istifa edeceğini duyurdu.
Kabinede bir değişiklik yapma talebi reddedilince görevi bıraktı
Kabinede bir değişiklik yapmak istemesine rağmen koalisyon ortaklarının bu talebini reddetmesinden sonra sonra bu adımı atan Karins’in partisi Yeni Birlik, başbakanın yerine yeni bir aday için bir araya gelecek.
2026'daki seçimler erkene çekilebilir
2026’da sandığa gitmeye hazırlanan Letonya’da yeni bir koalisyonun göreve gelmesinden önce seçime gidilmesi bekleniyor.