|
Dünya

Avrupa'da koalisyon buhranı: Kabinede bir değişiklik yapma talebi reddedilen Letonya Başbakanı istifa etti

Baltık ülkesi Letonya'nın Başbakanı Krisjanis Karins, istifa kararı aldığını duyurdu. Karins, kabinede bir değişiklik yapmak istemesine rağmen koalisyon ortaklarının bu talebini reddetmesinden dolayı bu kararı aldığını duyurdu.

18:14 . 14/08/2023 Pazartesi
AA
Letonya'da koalisyon ortaklarıyla anlaşamayan Başbakan Karins istifa edeceğini duyurdu.

Letonya'da koalisyon ortaklarıyla anlaşamayan Başbakan Karins istifa edeceğini duyurdu.

Letonya Başbakanı Krisjanis Karins, bugün yaptığı açıklamada hükümetiyle birlikte bu hafta içinde istifa edeceğini duyurdu.

Kabinede bir değişiklik yapma talebi reddedilince görevi bıraktı

Karins,
"Bu Perşembe, kendim ve kabinemin istifasını cumhurbaşkanına sunacağım"
dedi. Koalisyon ortağı partileri "Birleşik Liste" ve "Ulusal İttifak"ı hedef gösteren Karins,
"Şu anda bu iki parti refah inşa etme ve ekonomiyi büyütme çalışmalarını engelliyor. Perşembe günü istifa mektubumu Cumhurbaşkanı'na sunacağımı bildirdim. Yeni bir başbakan adayı göstermeleri için partime çağrıda bulundum."
ifadelerini kullandı.

Kabinede bir değişiklik yapmak istemesine rağmen koalisyon ortaklarının bu talebini reddetmesinden sonra sonra bu adımı atan Karins’in partisi Yeni Birlik, başbakanın yerine yeni bir aday için bir araya gelecek.

2026'daki seçimler erkene çekilebilir

2026’da sandığa gitmeye hazırlanan Letonya’da yeni bir koalisyonun göreve gelmesinden önce seçime gidilmesi bekleniyor.



#Letonya
#İstifa
#Hükümet
#Koalisyon
43 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kök maaşım ne kadar, en düşük emekli maaşı kaç lira?