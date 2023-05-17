|
Dünya

İngiltere ve Hollanda Ukrayna'ya için "uluslararası koalisyon" oluşturacak

İngiltere ve Hollanda'nın, Ukrayna'ya muharip hava kabiliyetleri sağlamak üzere, eğitimden F-16 jetlerinin tedarikine kadar her konuda destek verecek "uluslararası koalisyon" oluşturmak için çalışacağı bildirildi.

07:33 . 17/05/2023 mercredi
AA
Mark Rutte - Rishi Sunak

Mark Rutte - Rishi Sunak

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı açıklamada, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te düzenlenen Avrupa Konseyi Dördüncü Zirvesi marjında bir araya geldiği belirtildi.


Açıklamada, iki liderin, yasa dışı göç ve Rusya'nın yarattığı tehdit gibi ortak zorluklarla mücadele etmek üzere birlikte çalışmanın önemi üzerinde durduğuna işaret edildi.


Görüşmede, liderlerin, Rusya-Ukrayna savaşını da ele aldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sunak ve Rutte, Ukrayna'ya muharip hava kabiliyetleri sağlamak üzere, eğitimden F-16 jetlerinin tedarikine kadar her konuda destek verecek uluslararası bir koalisyon oluşturmak için çalışacakları konusunda mutabık kaldı. Sunak, Ukrayna'nın hak ettiği yerin NATO'da olduğuna olan inancını yineledi ve liderler, müttefiklerin gelecekteki saldırılara karşı caydırıcı olabilmeleri için Ukrayna'ya uzun vadeli güvenlik yardımı sağlamalarının önemi konusunda mutabık kaldı."


Ayrıca, açıklamada, iki liderin Avrupa kıtasındaki insan kaçakçılığıyla mücadele etmek üzere hem ikili hem de Avrupa Siyasi Topluluğu gibi forumlar aracılığıyla birlikte çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldığına değinildi.


- İngiltere ile AB, göç konusunda iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan başka bir açıklamada da Sunak'ın, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le Reykjavik'teki zirve marjında bir araya geldiği bildirildi.


Açıklamada, İngiliz kurumları ile AB'nin sınır koruma ajansı Frontex arasında yeni bir çalışma düzenlemesiyle, İngiltere ve AB'nin göç konusunda işbirliğini güçlendirme konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Ayrıca, açıklamada, İngiltere ve AB ekiplerinin, bu yeni çalışma düzenlemesinin ayrıntılarını ve operasyonel hale getirilmesini görüşeceği kaydedildi.




#AB
#ÇABA
#destek
#Hollanda
#İngiltere
#Rusya
#Ukrayna
#uluslararası koalisyon
il y a 2 heures
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Tokat Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Tokat İttifak ve Parti Oy Oranları Milletvekilleri