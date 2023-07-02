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Avrupa'da kriz gün geçtikçe büyüyor: Fransa'daki olaylar 3. ülkeye sıçradı

Fransa'da 17 yaşındaki Nael M'nin polisin açtığı ateş sonucu 27 Haziran'da hayatını kaybetmesinin ardından patlak veren ve devam eden sokak olayları, Belçika'nın ardından İsviçre'ye de yayıldı.

16:37 . 2/07/2023 Pazar
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Soruşturma başlatılan olaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan videolarda, polislerin sokakta bir grubu kovaladığı görüldü.

Soruşturma başlatılan olaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan videolarda, polislerin sokakta bir grubu kovaladığı görüldü.

İsviçre basınındaki haberlere göre, Nael M. için düzenlenen protestolar dün gece İsviçre'nin Lozan kentine de sıçradı.


Fransa'daki gösterilere destek vermek için 100 gencin toplandığı Lozan'da çıkan olaylarda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 15 ila 24 yaşında olduğu kaydedildi.


Emniyetten yapılan açıklamaya göre göstericiler, Flon Mahallesi ve Geneve Sokağı'ndaki mağazaların vitrin camlarını ve bir kitapevi zincirinin giriş kapısını kırdı.


Olaylara müdahale etmek için yaklaşık 50 belediye polisi görevlendirilirken, yüzü maskeli gençler polise kaldırım taşları ve bir molotofkokteyli fırlattı.


Soruşturma başlatılan olaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan videolarda, polislerin sokakta bir grubu kovaladığı görüldü.


Nael M'nin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan ve Fransa geneline yayılan protestolar, 3. gününde Belçika'ya sıçramış ve ülkede 144 kişi gözaltına alınmıştı.



Fransa'daki şiddetli protestolar


Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü.


Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.


Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.


Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Avrupa sokakları yangın yeri: Belçika'nın ardından İsviçre'ye de sıçradı! Fransa'da neler oluyor?
Avrupa sokakları yangın yeri: Belçika'nın ardından İsviçre'ye de sıçradı! Fransa'da neler oluyor?

Fransa'da 17 yaşındaki Cezayir asıllı gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler devam ediyor. Ülkede geceleri sokağa çıkma yasağının uygulandığı kent sayısı 10'a yükseldi. Fransız basınının İçişleri Bakanlığına dayandırdığı verilere göre, gece çıkan olaylarda 1350 araç ateşe verildi ve 234 bina kundaklandı veya zarar gördü. Kamusal alanda 2 bin 560 noktada kundaklama yapılırken, en az 30 polis karakolu ve 11 jandarma karakolu saldırıya uğradı. Fransa'daki protestolar Belçika'nın ardından İsviçre'ye sıçradı. Peki Fransa’da neler olur, halk neden ayaklandı? Türkiye’den Fransa’ya seyahat uyarısı geldi mi? Macron istifa edecek mi? İşte Fransa’daki olaylarda son durum.


#Fransa
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#Belçika
44 dakika önce
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