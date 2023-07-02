Avrupa'da kriz gün geçtikçe büyüyor: Fransa'daki olaylar 3. ülkeye sıçradı

Fransa'da 17 yaşındaki Cezayir asıllı gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler devam ediyor. Ülkede geceleri sokağa çıkma yasağının uygulandığı kent sayısı 10'a yükseldi. Fransız basınının İçişleri Bakanlığına dayandırdığı verilere göre, gece çıkan olaylarda 1350 araç ateşe verildi ve 234 bina kundaklandı veya zarar gördü. Kamusal alanda 2 bin 560 noktada kundaklama yapılırken, en az 30 polis karakolu ve 11 jandarma karakolu saldırıya uğradı. Fransa'daki protestolar Belçika'nın ardından İsviçre'ye sıçradı. Peki Fransa’da neler olur, halk neden ayaklandı? Türkiye’den Fransa’ya seyahat uyarısı geldi mi? Macron istifa edecek mi? İşte Fransa’daki olaylarda son durum.