Dünya Avrupada maymun çiçeği virüsü alarmı İngilterede vaka sayısı dokuza yükseldi
AVRUPA

Avrupa'da maymun çiçeği virüsü alarmı: İngiltere'de vaka sayısı dokuza yükseldi

İngiltere'de 2 maymun çiçeği (monkeypox) virüsü vakasının daha tespit edilmesiyle 6 Mayıs'tan bu yana tespit edilen vaka sayısı 9'a çıktı. Orta ve Batı Afrika'da maymundan insana geçen endemik bir virüsün neden olduğu nadir bir hastalık olan maymun çiçeğinin, İspanya'nın başkenti Madrid'de 8, Portekiz'in başkenti Lizbon'da da 5 kişide tespit edildiği açıklandı.

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Haber Merkezi AA
Avrupada maymun çiçeği virüsü alarmı: İngilterede vaka sayısı dokuza yükseldi
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İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), yeni vakaların virüsünün endemik olduğu bir ülkeyle herhangi bir seyahat bağlantısı olmadığını, bu nedenle bireylerin bulaşma yoluyla enfekte olmasının mümkün olduğunu bildirdi.

  • UKHSA, yeni vakalardan birinin başkent Londra'da, diğerinin ise ülkenin güney doğusunda tespit edildiğini, vaka sayısının 9'a yükseldiğini kaydetti.

Ajans, son maymun çiçeği virüsü vakalarının ağırlıklı olarak eşcinsel ve biseksüel bireyler arasında olduğunu belirterek yeni vakaların daha önce teyit edilmişlerle bağlantısı olmadığı bilgisini paylaştı.

İspanya ve Portekiz'de de virüs alarmı

İspanya ve Portekiz'de de Sağlık Bakanlıkları, maymun çiçeği virüsü vakalarına karşı alarma geçti. Orta ve Batı Afrika'da maymundan insana geçen endemik bir virüsün neden olduğu nadir bir hastalık olan maymun çiçeğinin, İspanya'nın başkenti Madrid'de 8, Portekiz'in başkenti Lizbon'da da 5 kişide tespit edildiği açıklandı.

  • Virüsün Avrupa'da ilk olarak 7 Mayıs'ta İngiltere'de bir kişide görüldüğü doğrulanmış, ardından 17 Mayıs'ta Portekiz'de 5 kişide bu virüsün görüldüğü, 15 kişinin de şüpheli durumda gözetim altına alındığı belirtilmişti.

Maymun çiçeğinde, deride döküntü ve kabarıklıklar, ateş, sırt ve kas ağrıları, şişmiş lenf düğümleri en yaygın belirtiler olarak biliniyor.

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