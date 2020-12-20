Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Avrupada mutasyon paniği Virüsün yeni türü İngilterede yüzde 70 daha hızlı yayılıyor
AVRUPA

Avrupa'da mutasyon paniği: Virüsün yeni türü İngiltere'de yüzde 70 daha hızlı yayılıyor

İngiltere'de koronavirüsün yeni bir türü ortaya çıktı. Bu virüs türü yüzde 70 daha hızlı yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü 'mutasyon konusunda İngiltere ile irtibattayız' açıklamasını yaptı. Hollanda, İngiltere'ye uçuşları 1 Ocak'a kadar yasakladı. Koronavirüsün yeni türünün Avrupa genelinde yayılmasından endişe ediliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiltere'de koronavirüsün yeni bir türünün ortaya çıktığı iddia ediliyor.
İngiltere'de koronavirüsün yeni bir türünün ortaya çıktığı iddia ediliyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, başkent Londra dahil ülkenin güneydoğusunda son dönemdeki vaka artışlarının mutasyon geçirmiş yeni koronavirüs türünden kaynaklandığını açıkladı. Johnson, eldeki ilk verilere göre, tespit edilen bu yeni türün eskisine kıyasla yüzde 70'e varan oranlarda daha bulaşıcı olabileceğini belirtti.

Johnson, bu yeni türün daha ağır hastalığa yol açtığı ya da daha yüksek ölüm oranına sahip olduğunu gösteren herhangi bir bulgu olmadığını aktardı.

  • İngiltere hükümeti, başkent Londra, doğu ve güneydoğuda görülen vaka artışları nedeniyle yeni kısıtlayıcı önlemler devreye soktu.

DSÖ: İNGİLTERE İLE İRTİBATTAYIZ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonuyla ilgili İngiliz yetkililerle "yakın temasta" olduklarını açıkladı.

DSÖ tarafından Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türüyle ilgili İngiliz yetkililerle yakın temas halindeyiz." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, Kovid-19'un yeni türüne ilişkin devam eden araştırmaların "bilgi, sonuç ve analizlerinin" İngiliz makamlarınca paylaşılmaya devam edileceği aktarıldı.

HOLLANDA UÇUŞLARI YASAKLADI

Hollanda, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından bu ülkeye uçuşları 1 Ocak 2021'e kadar durdurdu.

  • Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saat 06.00 itibarıyla İngiltere'yle uçuşların yasaklandığı belirtildi.

Hollanda Devlet Sağlık ve Çevre Enstitüsünün (RIVM) tavsiyesi üzerine alınan kararın, 1 Ocak'a kadar yürürlükte kalacağı bildirildi.

Le Monde: Koronavirüs aşısı jeopolitik bir silah
DÜNYA
Le Monde: Koronavirüs aşısı jeopolitik bir silah
Abone Ol Google News
Dijital İmparatorluklar Çağı

Dijital İmparatorluklar Çağı

​Dünyanın yeni süper gücü ne ABD ne Çin ne de Rusya.
Gaziantepten acı haber

Gaziantep'ten acı haber

Hastanedeki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.
Dünyadan haberleri yok!

Dünyadan haberleri yok!

​Teknoloji ve interneti reddediyorlar...

Ruh Sağlığı Hastanesi'nde dehşet

Ruh Sağlığı Hastanesi'nde dehşet

​Temizlik görevlisine söyleyince ortaya çıktı.

Çalışmalar tam gaz

Çalışmalar tam gaz

​Seyahat süresi 3,5 saatten 1,5 saate düşecek.
Terör örgütüne<br>ağır darbe

Terör örgütüne
ağır darbe

PKK'ya ait bir ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.
Deprem riski artıyor!

Deprem riski artıyor!

​Uzmanlardan 'depreme hazırlıklı olun' uyarısı.
Bir timsaha dönüşebiliriz!

Bir timsaha dönüşebiliriz!

​Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun koronavirüs aşısına bakışı.
Yargıtay'dan<br>nafaka kararı

Yargıtay'dan
nafaka kararı

​Baba işsiz çocuğuna yardım nafakası ödeyecek.
Paşinyan'ın<br>her tarafını sardılar

Paşinyan'ın
her tarafını sardılar

Dev koruma kadrosu güneşli havada şemsiye ile geziyor.
Gece donuyor<br>gündüz çözülüyor

Gece donuyor
gündüz çözülüyor

Kentte yaşanan mevsimsel değişim vatandaşları şaşırtıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.