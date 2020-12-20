Avrupa'da mutasyon paniği: Virüsün yeni türü İngiltere'de yüzde 70 daha hızlı yayılıyor

İngiltere'de koronavirüsün yeni bir türünün ortaya çıktığı iddia ediliyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, başkent Londra dahil ülkenin güneydoğusunda son dönemdeki vaka artışlarının mutasyon geçirmiş yeni koronavirüs türünden kaynaklandığını açıkladı. Johnson, eldeki ilk verilere göre, tespit edilen bu yeni türün eskisine kıyasla yüzde 70'e varan oranlarda daha bulaşıcı olabileceğini belirtti.

Johnson, bu yeni türün daha ağır hastalığa yol açtığı ya da daha yüksek ölüm oranına sahip olduğunu gösteren herhangi bir bulgu olmadığını aktardı.

İngiltere hükümeti, başkent Londra, doğu ve güneydoğuda görülen vaka artışları nedeniyle yeni kısıtlayıcı önlemler devreye soktu.

DSÖ: İNGİLTERE İLE İRTİBATTAYIZ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonuyla ilgili İngiliz yetkililerle "yakın temasta" olduklarını açıkladı.

DSÖ tarafından Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türüyle ilgili İngiliz yetkililerle yakın temas halindeyiz." ifadesine yer verildi.

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Paylaşımda, Kovid-19'un yeni türüne ilişkin devam eden araştırmaların "bilgi, sonuç ve analizlerinin" İngiliz makamlarınca paylaşılmaya devam edileceği aktarıldı.

HOLLANDA UÇUŞLARI YASAKLADI

Hollanda, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından bu ülkeye uçuşları 1 Ocak 2021'e kadar durdurdu.

Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saat 06.00 itibarıyla İngiltere'yle uçuşların yasaklandığı belirtildi.

Hollanda Devlet Sağlık ve Çevre Enstitüsünün (RIVM) tavsiyesi üzerine alınan kararın, 1 Ocak'a kadar yürürlükte kalacağı bildirildi.