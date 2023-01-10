Dünya Avrupada sağlık sistemi çöküşün eşiğinde Almanya ve Fransada ilaç kıtlığı
AVRUPA

Avrupa’da sağlık sistemi çöküşün eşiğinde: Almanya ve Fransa'da ilaç kıtlığı

Avrupa ülkelerinde bazı acil servislerde bekleme süresi 90 saati bulurken, ciddi boyutlara ulaşan ilaç tedariki sorunu tepkilere neden oluyor. Birçok ülkede sağlık çalışanlarının azlığı, grevler ve bulunamayan ilaçlar sağlık sistemini çökmenin eşiğine getirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupa’da sağlık sistemi çöküşün eşiğinde: Almanya ve Fransada ilaç kıtlığı
Avrupa'da birçok ülkede sağlık çalışanlarının azlığı, grevler ve bulunamayan ilaçlar sağlık sistemini çökmenin eşiğine getirdi.

Koronavirüs pandemisinin başlangıcından bu yana sağlık alanında kötü bir sınav veren Avrupa ülkeleri, yeni bir krizle karşı karşıya. Birçok ülkede sağlık çalışanlarının azlığı, grevler ve bulunamayan ilaçlar sağlık sistemini çökmenin eşiğine getirdi. Özellikle son haftalarda kritik muayeneler için uzun saatler bekleyen bazı hastaların hayatını kaybetmesi, krizin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

Basına yansıyan haberlere göre Avrupa ülkelerinde bazı acil servislerde bekleme süresi 90 saati bulurken, hastaların koridorlarda tedavi görmesi ve ciddi boyutlara ulaşan ilaç tedariki sıkıntısı tepkiye neden oluyor.

Üç ülkede büyük kriz

Hastanelerdeki kapasite sorunu ve personel eksikliği sebebiyle kırmızı alarmın verildiği ülkelerin başında Fransa geliyor. Ülkede Fransa’nın bazı bölgelerinde acil servise başvuran hastalar, tedavi olmak için en az 12 saat, zaman zaman 90 saat bekliyor. Almanya’da gerek Kovid-19 gerekse mevsimsel hastalıklar nedeniyle birçok sağlık personeli izinden dönmezken, hastanelerin hem yetişkin hem çocuk kliniklerinde boş yatak kalmadığı belirtiliyor. Ülkedeki ilaç krizi de çözülebilmiş değil. Sağlık alanında kriz yaşanan bir diğer Avrupa ülkesi ise İngiltere. Tedavi bekleyenlerin sayısının 7 milyonu geçtiği ülkede, İngiltere Doktorlar Birliği, acil servislerdeki durumun kaotik olduğunu söylüyor. İngiltere Doktorlar Birliği verilerine göre, geç müdahale sebebiyle acil servislerde her hafta 500 kişi hayatını kaybediyor.

Sağlık çalışanları krizi protesto ediyor

Sağlık sisteminde yaşanan kriz, son aylarda birçok Avrupa ülkesinde sağlık çalışanlarının protesto amacıyla sokaklara inmesine sebep oldu. Fransa'da sağlık ve sosyal hizmet sektörü çalışanları, personel ve finansman eksikliğini protesto etme amacıyla ve ücretlere zam talebiyle ülke genelinde greve giderken, Birleşik Krallık'ta onbinlerce hemşire artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında adil maaş artışı talebiyle sokaklara inmişti. İtalya'da da sağlık çalışanları, Kasım ayında sokaklara inerek yaşanan sorunlar sebebiyle protesto gösterilerinde bulunmuştu.

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