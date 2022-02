Avrupa’nın en genç ülkesi Kosova bağımsızlığının 14'üncü yılını kutladı

Kosovalı yetkililer ve yabancı temsilcilerin katılımıyla Rahibe Teresa Meydanındaki gerçekleştirilen törende polis ve askerlerini geçişi meydanı adeta inletti. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani, geçitten dolayı gurur duyduğunu belirterek asker ve polisin Kosova devletinin en iyi vücut bulmuş hali olduğunu ifade etti. Osmani, "Kosova’nın 14 yıllık bağımsızlığı zaman açısından çok fazla değil, ancak devlet olmanın zor yolunu hatırlamak için hiç de az değil. Önünüzde resmi geçitte yer alan gençler, sadece güvenliğimiz değil, aynı zamanda Kosova topraklarının her köşesinin savunulmasının garantisidir. Bu gençler, uğrunda her gün ve daha çok çalıştığımız yeni devletimizin kimliğidir” dedi. Osmani, her Kosovalının bugün için bir şeyler yaptığını, her birinin Kosova’nın bir devlet olması için çaba harcadığını dile getirerek, “Bu yüzden bugün buradayız ve hayalimizi gerçekleştiren herkesin önünde saygıyla eğiliyoruz. Devlet bir gerçektir" şeklinde konuştu. Osmani, resmi geçitte yer alan Kosova ordusunun Kosova topraklarını savunmaya hazır olduğunu söyledi.

'Kosova, Avrupa-Atlantik kurumlarına üyelik konusunda kararlı'

Kosova Başbakanı Albin Kurti de törende yaptığı konuşmada, Kosova’nın bağımsızlığının 14. yılı kapsamında Kosova’nın Avrupa-Atlantik kurumlarına üyelik konusunda kararlı olduğunu vurguladı. Kosova devletinin, tüm vatandaşlarının kanun önünde eşit olduğu bir devlet olduğunu hatırlatan Kurti, "Kosova, Avrupa-Atlantik kurumlarına üyelik konusunda kararlıdır ve her gün bu konudaki kararlılığımızı kanıtlamak için çalışıyoruz. Avrupa, yaşama ait olma ufkumuz, NATO ise hepimiz için barışın şartıdır" dedi.

17 Şubat 2008 tarihinde Sırbistan’dan bağımsızlığını ilan eden Kosova’yı halihazırda 117 ülke tanıyor.

FOTOĞRAF 8 Sandıklı ilçesi, son 2 yılda jeotermal sera yatırımında üretim alanındaki artışla dikkat çekti. Türkiye genelindeki 5 bin 500 dekar jeotermal seranın 2 bin dekarının yer aldığı ilçede, 5 yılda seracılık hızla gelişti. Türkiye’deki jeotermal seracılık yatırımlarının yüzde 40’a yakınına sahip Sandıklı’da jeotermal sera alanı, son 2 yılda bin dekardan 2 bin dekara yükseldi. Kaplıcalarıyla sağlık turizminde adından söz ettiren ilçede, jeotermal seracılıkta 2 bin kişiye istihdam sağlandı. Kışın çetin geçtiği kentte, kar yağsa da hava sıcaklığı eksi 20 dereceye düşse de termal sularla ısıtılan seralarda 20 derece sıcaklıkta üretim devam ediyor. İlçedeki 20 jeotermal serada her mevsim yetiştirilen domateslerden yıllık 100 bin ton ürün elde ediliyor.<br> Sandıklı’da üretilen domatesler yüzde 95’i Hollanda, Avusturya, Kosova, Romanya, Rusya başta olmak üzere 10 ülkeye gönderilirken 70 milyon Euro kazanç sağlanıyor. Termal sera işletmecisi Ramazan Çetinkaya, “Bu sezon geçen yıllara oranla farklı. Çünkü üretimimizin yüzde 95’inı dışarı ihraç ediyoruz. İhracatı Avrupa Birliği ülkelerine daha fazla yapıyoruz. Sandıklı’da 2 bin dekar sera bulunmakta ve dekarda 50 ton üretim yapıyoruz. Toplamda 100 bin ton üretim yapıyoruz. Yüzde 90 ihracat yaptığımızda da Sandıklı’dan 70 milyon Euro gelir bekleniyor.” dedi. Ramazan Çetinkaya, “Sandıklı’da seracılığımız 12 aya yayılmış durumda. Hem yazlık üretim yayla seracılığı hem de kışın jeotermal ısıtma ile beraber kışlık üretim yapabiliyoruz. Bu şekilde dekarda üretimimizi 50 ya da 55 tona çıkartıyoruz.” diye anlattı. Sandıklı’da ki bütün seralarda teknolojik ve jeotermal ısıtma uygulandığını söyleyen Çetinkaya, “Aynı zamanda iyi tarım belgesine sahip. İhracat yaptığımız içinde global iyi tarım belgesini de aldık. Bu kurallara uyarak üretim yapıyoruz. Bu da bizim üretim kalitemizi, domatesin raf ömrüne, lezzetine katkı sağlıyor.” diye belirtti. Eksi 20 derecede dahi üretiliyor: İhracatından 70 milyon euro gelir sağlanıyor Türkiye genelindeki 5 bin 500 dekar jeotermal seranın 2 bin dekarının yer aldığı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki 20 tesiste, her mevsim yetiştirilen domateslerden yıllık 100 bin ton ürün elde ediliyor. İlçede hava sıcaklığı eksi 20 derecede dahi üretilen domateslerin yüzde 95'inin 10 ülkeye ihracatından 70 milyon Euro gelir sağlanıyor. BiP'te paylaş

