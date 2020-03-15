Avrupa'nın en karanlık günü: İtalya'da 3 bin 90 yeni vaka 368 ölü!
İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı düne göre 368 artarak 1809'a, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 3 bin 590 artarak 24 bin 747'ye çıktı. Açıklanan ölü sayısı, ülkede 21 Şubat’tan beri devam eden yeni tip koronavirüs acil durumunda 'bir günde kaydedilen en yüksek sayı' oldu. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, vatandaşlara sadece iş, tıbbi yardım ve gıda alışverişi için dışarı çıkmaları tavsiyesinde bulundu.
Ülkede, üç hafta önce patlak veren Kovid-19 salgınında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.
Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma’da düzenlediği günlük basın toplantısında, ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.
Ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 20 bin 603’e çıktığını belirten Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 24 bin 747 olduğunu bildirdi.
Borrelli, ölü sayısının düne göre 368 arttığını ve toplam sayının 1809’a yükseldiğini kaydetti.
Dün 1966 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısına 369 kişinin daha eklendiğini vurgulayan Borrelli, toplam sayısının 2335’e ulaştığını duyurdu.