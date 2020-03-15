Avrupa'nın en karanlık günü: İtalya'da 3 bin 90 yeni vaka 368 ölü!

Hayat

Esra Elönü'nün vefat eden babası Şaban Elönü’nün Adli Tıp Raporu: Koronavirüs değil doğal ölüm

Gazeteci-Yazar Esra Elönü'nün babası emekli imam Şaban Elönü (63) Umreden döndükten bir gün sonra evinde hayatını kaybetti. Umreden geldikten sonra kendisini evinde 14 gün karantinaya alan Elönü’nün Pazar sabahı yatağında vefat ettiği anlaşıldı. Aile üyeleri Şaban Elönü’nün ölüm sebebinin araştırılması için Adli Tıp Kurumuna başvurdu. Ali Tıp, Şaban Elönü’den alınan örnekleri tetkik etti ve ölüm sebebinin sosyal medyada da iddia edildiği gibi Koronavirüsten olmadığını belirledi. Yeni Şafak’ın elde ettiği Adli Tıp raporunda Şaban Elönü’nün ölüm şekli “bulaşıcı olmayan hastalık (doğal ölüm)” olarak ifade edildi. Esra Elönü de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, koronavirüs şüphesiyle ilgili çok soru aldığını ancak babasının test sonucunun negatif olduğunu belirtti.