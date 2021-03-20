​Avrupa'nın infaz mafyası: Yunan polisi mültecileri kelepçeleyip denize attı

Avrupa’nın şımartıp mafya gibi kullandığı Yunanistan, Ege’de mültecilere ölüm saçmaya devam ediyor.

İzmir’in Çeşme ilçesinden botla Sakız Adası’na geçmeye çalışan 7 göçmen, Yunan askerleri tarafından elleri kelepçeli denize atılarak ölüme terk edildi. 3 göçmen hayatını kaybederken, 3 göçmen kurtarıldı. Kayıp 1 göçmen için arama kurtarma çalışması başlatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayı sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu.

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3 SIĞINMACI ÖLDÜ, 3’Ü KURTARILDI

İzmir’in Çeşme ilçesinden botla Sakız Adası’na geçmeye çalışan ve Yunanistan unsurlarınca geri itilen 3 sığınmacı yaşamını yitirdi, 3 kişi kurtarıldı. Boğaz Adası açıklarında bir grup sığınmacının denizde olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sığınmacılardan 3’ünün hayatını kaybettiği belirlendi, ekipler tarafından 3 kişi kurtarıldı. Şiddetli rüzgar ve sağanağın etkili olduğu bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kayıp olduğu belirtilen 1 kişi için arama çalışmalarına hava ve denizden devam ediyor. Cenazeler, otopsi için Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine götürüldü.

Denize atılan 3 kişiyi Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

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ELLERİ KELEPÇEYLE BAĞLANMIŞ

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, Boğaz Adası mevkisinde Yunanistan sahil güvenlik ekipleri tarafından denize atılarak geri itilen 7 kişi için arama kurtarma çalışması yürütüldüğü belirtildi. Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığınca Boğaz Adası’nda tespit edilen 2 sığınmacı ile denizdeki 2 kişinin kurtarıldığı bildirilen açıklamada, 2 sığınmacının cesedine ulaşıldığı kaydedildi.

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YUNAN VAHŞETİ

Denizden kurtarılan sığınmacılardan birinin kaldırıldığı hastanede öldüğü ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı: “Alınan ilk ifadeler doğrultusunda, Yunanistan unsurlarınca elleri plastik kelepçelerle bağlanıp darbedilerek eşyalarına el konan sığınmacıların, herhangi bir can salı ve botu olmaksızın doğrudan denize atıldıkları öğrenilmiştir” Açıklamada, kaybolan 1 sığınmacıyı arama faaliyetlerinin 4 sahil güvenlik botu, 1 dalış timi ve 1 helikopterle devam ettiği belirtildi.

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Soylu o anları paylaştı

İçişleri Bakanı Soylu, Yunanistan’ın sahil güvenlik birimlerince elleri plastik kelepçelerle bağlanıp darbedilerek denize atılan göçmenlerin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldığı anların görüntüsünü paylaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan’ın sahil güvenlik birimlerinin gece 7 göçmeni darbederek eşyalarını aldığını, ellerini plastik kelepçeyle bağlayarak can yeleği ve bot olmadan denizde ölüme terk ettiğini belirtti.

Soylu’nun paylaşımındaki videoda göçmenlerden birinin kurtarıldığı anlar yer alıyor. İzmir’in Çeşme ilçesindeki Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine getirilen göçmenlerin bileğinde kelepçe olduğu görülüyor.

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3 saat yüzüp karaya çıktım

Boğaz Adası açıklarında dün sabah saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılan sığınmacılardan Somali uyruklu Ahmet Adnan Muhammed (25) ve Abdülselam Bah (29), tedavi gördükleri Urla Devlet Hastanesinde açıklamalarda bulundu. Muhammed, olayın Yunanistan’a geçiş sırasında yaşanmadığını belirterek, Sakız Adası’na 2 gün önce geçtiklerini söyledi. Eşi ve çocuğunun 3 ay önce Yunanistan’a geçtiğini, onların yanına gitmek için 16 Mart’ta 28 kişiyle denize açıldıklarını ve Sakız Adası’na vardıklarını belirten Muhammed, burada saklandıkları yerde Yunan unsurlarınca yakalandıklarını dile getirdi.

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Abdülselam Bah yüzerek ölümden kurtuldu.

KELEPÇE YÜZÜNDEN ÖLDÜLER

Yunan görevlilerin içlerinden 7 kişiyi önce minibüse ardından tekneye bindirerek Türk karasularına yakın bir adanın açığında denize attığına dikkati çeken Muhammed, kendisinin yaklaşık 3 saat yüzdüğünü, karaya çıktıktan sonra da yaklaşık 2 saat beklediğini kaydetti. Muhammed, “Ellerimize kelepçe taktılar. Hastaneye geldiğimde hala elimde kelepçe vardı. 2 kelepçe taktılar. Bir tanesini ben çıkardım diğeri hastanede çıkarıldı. Hayatını kaybedenler kelepçe yüzünden yüzemediler. Üzerimizdeki tüm eşyaları alıp bizi dövdüler. Yemek de vermediler. Kalanlara ne oldu, onu biz de bilmiyoruz.” dedi.

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Türk Sahil Güvenlik ekiplerine hayatlarını borçlu olduklarını ifade eden Muhammed, “Yunanistan bize hayvan gibi davranıyor. Bir daha gitmem oraya. Çocuğum ve eşimi de getirmeye çalışacağım.” diye konuştu.