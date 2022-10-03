Avrupa’ya kötü haber: Soğuk ve kuru kış geliyor

Ukrayna’daki gelişmelerin tetiklemesi sonucu Rusya’dan aldığı bol ve ucuz doğal gazdan mahrum kalan Avrupa ülkelerine kötü haber geldi. İlk değerlendirmelere göre Avrupa’yı normale göre daha az yağış ve rüzgarın olduğu soğuk bir kış mevsimi bekliyor. İngiliz Financial Times gazetesinin paylaştığı, European Centre for Medium-Vary Climate Forecasts (ECMWF) adlı iklim araştırma kurumunun açıklamasına göre erken veriler, Avrupa için kötü haber niteliği taşıyor. ECMWF Müdürü Florence Rabier, Kasım ve Aralık ayı için ön belirlemelere göre Batı Avrupa kuru ve soğuk bir havanın beklediğini söyledi. Önverilerin gerçekleşmesi halinde, Avrupa’nın kış aylarında su ve rüzgar gücünden enerji üretiminin düşük kalacağı ve kömür, doğal gaz gibi fosil yakıtlara ihtiyacının artacağı kaydediliyor. Böylesi bir senaryoda, kış aylarında Avrupa ülkelerinin bir enerji darboğazıyla karşı karşıya kalabileceği ve Ukrayna’daki savaşa destek konusunda gevşeme yaşanabileceği yorumları yapılıyor.

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