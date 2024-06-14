Avrupa'yı sarsan çarpıcı iddia: Von der Leyen'i Miçotakis'le devirmek istiyorlar

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis 'in Avrupa Komisyonu Başkanı olmak istediği yönündeki iddialara açıklık getirildi.





Miçotakis'in sözcüsü, Başbakan'ın Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yerine geçmek istediğiyle ilgili söylentilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.





Politico'ya konuşan Aristotelia Peloni, "Miçotakis, Brüksel'deki en üst düzey görevlerden herhangi biriyle ilgilendiğini defalarca reddetti." dedi.





Miçotakis ve Leyen iddiaları





Açıklamada, "(Miçotakis) En başından beri yaptığı gibi, Komisyon başkanlığı için Ursula von der Leyen'i yüzde 100 destekliyor." ifadeleri kullanıldı.





Diplomatik kaynaklara göre, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, AB liderlerine Miçotakis'in von der Leyen'in Avrupa Komisyonu başkanlığı görevini üstlenmesi fikrini öne sürdü.









Leyen'i devirme hesapları





Konuyla ilgili isimler, bu düşünceyi "von der Leyen'i devirmek için bir başka umutsuz girişim" olarak nitelendiriyor.





Von der Leyen'in, haziran ayı sonunda yeniden Avrupa Komisyonu başkanlığına seçilmesine kesin gözle bakılıyor.





Yalanladılar: Gerçeği yansıtmıyor





Bu arada Michel'in sözcüsü, von der Leyen'i koltuğundan etme girişimlerini yalanladı. Açıklamada şöyle denildi:





Bunlar sahte haberler ve yalanlar. Başkan, üst düzey görevler süreci hakkında tüm liderlerle tek tek istişare etti. Bu aşamada belirli isimlerden bahsedilmedi.











