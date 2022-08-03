Avrupa'yı soğuk ve karanlık bir kış bekliyor!

Rusya'nın kıtaya giden gazı önemli ölçüde kısması sonrası tasarruf kararı alan Avrupa'dan dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Ülkeler bir bir aldığı önlemleri hayata geçirirken uzmanlar Rusya'nın halihazırda kısıtladığı gazı tamamen kesmesi durumunda Avrupa'yı soğuk ve karanlık bir kışın beklediğini belirtiyor.

Fransa'da dikkat çeken görüntüler

Fransa'nın başkenti Paris'te bir grup eylemci tıpkı şehir gerillaları gibi sokaklara dökülerek geceleri mağazaların açık bıraktığı ışıkları kapatıyor. Associated Press görüntülediği grubu 'enerji tasarrufu hareketinde küçük ama sembolik bir adım' olarak değerlendirirken Fransa'nın aldığı tek önlem bu değil.

İlginç görüntüler... Avrupayı soğuk ve karanlık bir kış bekliyor

Fransa hükümeti başlattığı 'enerji farkındalığı' hareketi ile 2024 yılına kadar enerji kullanımında yüzde 10'luk bir azalma hedefliyor. Belediye başkanları harekete verdikleri destekle ön kapılarını açık bırakan klimalı ya da ısıtmalı mağazalara cezalar keserek kendi savaşını yürütüyor.

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Güneybatı Fransa'daki bazı bölgeler belirli saatlerden sonra sokak ışıklarını tamamen kapatıyor. Sıcakla mücadele bir şekilde devam etse de insanları asıl endişelendiren kış aylarında ısınmada yaşanacak sorunlar.

İlginç görüntüler... Avrupayı soğuk ve karanlık bir kış bekliyor

Aureilhan kasabasının belediye başkanı Yannick Boubée, kendilerini bekleyen en büyük sıkıntılardan birinin aileleri az ısıtılan sınıfları kabul etmeye ikna etmek olacağını belirtti ve "Maalesef başka seçeneğimiz yok, ailelerden çocuklara bir kat daha fazla kazak giydirmelerini isteyeceğiz" dedi.

Almanya'da büyük kriz

Gazının yaklaşık 3'te birini Rusya'dan sağlayan Avrupa'nın en büyük ekonomisi ve en kalabalık ülkesi Almanya diğer ülkelere göre biraz daha kırılgan. Peş peşe radikal kararlar alan ülkede termostat ayarlanmasıyla enerji tasarrufu tüm hızıyla devam ediyor.

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Bir çok resmi dairede ofis sıcaklıkları bu yıl 2 derece düşürülerek 20 dereceye sabitlenecek. Spor salonu ve yüzme havuzu gibi halka açık alanlardaki duşlarda soğuk su kullanımına geçilirken Münih belediyesi tesislerdeki saunaları da kapatma kararı aldı.

İlginç görüntüler... Avrupayı soğuk ve karanlık bir kış bekliyor

Ülkenin sembolik 200 tarihi yapısı artık geceleri aydınlatılmıyor. Bu yerler arasında, Zafer Sütunu, Berlin Belediye Binası, Yahudi Müzesi ve iki opera binası da yer alıyor.

EKONOMİ Avrupa'da laf çok gaz yok

EKONOMİ Avrupa depolarında doğalgaz krizi