Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avustralya Başbakanı Albanese: Ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz

13:098/04/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Avusturalya Başbakanı Anthony Albanese'den ateşkes açıklaması
Avusturalya Başbakanı Anthony Albanese, ABD ile İran'ın iki haftalık ateşkes konusunda anlaşmaya varmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile İran'ın müzakereler yürütmek üzere iki haftalık ateşkes konusunda anlaşmaya varmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Ateşkesin korunması ve çatışmaya bir çözüm bulunması temennisinde bulunan Albanese, tüm taraflara uluslararası insani hukuka riayet etme ve sivilleri koruma çağrılarını yinelediklerini kaydetti.

Albanese, “Pakistan, Mısır, Türkiye ve Suudi Arabistan da dahil olmak üzere ara bulucuların gerilimi düşürme konusunda sergilediği çabaları takdirle karşılıyor ve destekliyoruz” ifadelerini kullandı.



#Avusturalya
#ateşkes
#İran
#ABD
15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
