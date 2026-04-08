Avustralya Başbakanı Albanese: Ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile İran'ın müzakereler yürütmek üzere iki haftalık ateşkes konusunda anlaşmaya varmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Ateşkesin korunması ve çatışmaya bir çözüm bulunması temennisinde bulunan Albanese, tüm taraflara uluslararası insani hukuka riayet etme ve sivilleri koruma çağrılarını yinelediklerini kaydetti.

Albanese, “Pakistan, Mısır, Türkiye ve Suudi Arabistan da dahil olmak üzere ara bulucuların gerilimi düşürme konusunda sergilediği çabaları takdirle karşılıyor ve destekliyoruz” ifadelerini kullandı.







