Ateşkes İsrail'i karıştırdı: Trump'ın ateşkes kararından son anda haberdar edildiler

İsrail basınına konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes konusundaki kararından son anda haberdar edildiklerini söyledi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ismi paylaşılmayan bir İsrailli yetkili, ABD ile İran arasındaki 2 haftalık ateşkes kararının kendilerini şaşırttığını dile getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Trump'ın İran'a yönelik saldırılarla ilgili duyurduğu 2 haftalık ateşkesi desteklediklerini ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savunmuştu.