Ateşkes İsrail'i karıştırdı: Trump'ın ateşkes kararından son anda haberdar edildiler

12:048/04/2026, Çarşamba
ABD Başkanı Donald Trump
İsrail basınına konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes konusundaki kararından son anda haberdar edildiklerini söyledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ismi paylaşılmayan bir İsrailli yetkili, ABD ile İran arasındaki 2 haftalık ateşkes kararının kendilerini şaşırttığını dile getirdi.

"Trump'ın kararı bizi şaşırttı. Her şeyin sonuçlanmış gibi göründüğü son anda yeni bilgiler aldık."
ifadelerini kullanan İsrailli yetkili, buna karşın İsrail'in ateşkese bağlı olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

İran yönetimi ise ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes sürecinde neticelendirilmesini hedeflediğini bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Trump'ın İran'a yönelik saldırılarla ilgili duyurduğu 2 haftalık ateşkesi desteklediklerini ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savunmuştu.


