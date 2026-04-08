Türkiye'den ABD-İran ateşkesi sonrası ilk açıklama: Sahada tam olarak uygulanmalı

Türkiye'den ABD-İran ateşkesi sonrası ilk açıklama: Sahada tam olarak uygulanmalı

10:42 8/04/2026, Çarşamba
G: 8/04/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Türkiye’nin barış için her türlü desteği vermeyi sürdüreceği kaydedildi.
Türkiye’nin barış için her türlü desteği vermeyi sürdüreceği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesin sahada eksiksiz uygulanması gerektiğini belirterek, tarafların mutabakata bağlı kalmasını beklediklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki savaşta ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, taraflara varılan mutabakata tam bağlılık çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik ilan edilen geçici ateşkes kararına ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Kararın memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, ateşkesin sahada eksiksiz şekilde uygulanmasının kritik önem taşıdığı vurgulandı.

"Kalıcı barışın yolu diyalogdan geçiyor"

Açıklamada, çatışmaların tamamen sona ermesi için diplomatik çabaların önemine işaret edilerek,
"Tüm tarafların varılan mutabakata bağlı kalmasını ümit ediyoruz. Kalıcı barışa giden yol ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenle mümkün olacaktır"
ifadesi kullanıldı.

İslamabad’daki müzakerelere tam destek

Sürecin devamı niteliğindeki görüşmelere de değinilen açıklamada, Pakistan'ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilecek müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için Türkiye’nin her türlü desteği vermeyi sürdüreceği kaydedildi.

Diplomatik süreçte üstlendiği yapıcı rol dolayısıyla Pakistan'ın takdir edildiği belirtilen açıklamada,
"Bu süreçte üstlendiği rolden dolayı kardeş Pakistan’ı tebrik ediyor, barışa katkı sunan tüm girişimlerin devamını diliyoruz"
denildi.


Engellilere vergisiz araç alımı: Yüze 40 engelli raporu ile araç alımı şartları neler?