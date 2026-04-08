Türkiye'den ABD-İran ateşkesi sonrası ilk açıklama: Sahada tam olarak uygulanmalı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik ilan edilen geçici ateşkes kararına ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Kararın memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, ateşkesin sahada eksiksiz şekilde uygulanmasının kritik önem taşıdığı vurgulandı.
"Kalıcı barışın yolu diyalogdan geçiyor"
İslamabad’daki müzakerelere tam destek
Sürecin devamı niteliğindeki görüşmelere de değinilen açıklamada, Pakistan'ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilecek müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için Türkiye’nin her türlü desteği vermeyi sürdüreceği kaydedildi.