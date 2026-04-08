Trump: İran'la varılan ateşkes ‘tam ve eksiksiz bir zafer’

ABD Başkanı Donald Trump, Fransız basınına yaptığı açıklamada, İran ile sağlanan iki haftalık ateşkes anlaşmasının ‘yüzde yüz, tam ve eksiksiz bir zafer’ olduğunu bildirdi. Askeri hedeflerin fazlasıyla karşılandığını belirten Trump, bu sürecin ardından Orta Doğu'da uzun vadeli barışın tesisi için kritik bir aşamaya geçildiğini ifade etti.