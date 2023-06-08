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Dünya

Avustralya ülkede Nazi sembolleri kullanımını yasaklayacak

Avustralya'da Başsavcı Mark Dreyfus'un yaptığı açıklamaya göre, Nazi sembolleri olan gamalı haç veya SS sembollerinin halka açık şekilde sergilenmesi neticesinde suçlu bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Dreyfus konuya dair yaptığı açıklamada, ''Avustralya'da Holokost'un dehşetini yücelten sembollere yer yok'' ifadelerini kullandı.

09:42 . 8/06/2023 Perşembe
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Melbourne'de düzenlenen bir mitingde bir grup neo-Nazi, parlamento merdivenlerinde Nazi selamı vermişti.

Melbourne'de düzenlenen bir mitingde bir grup neo-Nazi, parlamento merdivenlerinde Nazi selamı vermişti.

Gamalı haç veya SS sembollerinin halka açık şekilde sergilenmesi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Ancak yeni yasalar Nazi selamını kapsamıyor.


Hükümet, Nazi sembollerinin birçok eyalette zaten yasaklanmış olduğunu, ancak bu kararla hiçbir yerde izin verilmeyeceği anlamına geldiğini söylüyor. Hareket, son aylarda ülkede aşırı sağ faaliyetlerin yeniden canlanmasının ardından geldi.


BBC'nin haberine göre Mart ayında, Melbourne'da düzenlenen bir mitingde bir grup neo-Nazi ortaya çıktı ve Victoria Parlamentosu'nun merdivenlerinde Nazi selamı verdi. Yeni yasayı açıklayan Başsavcı Mark Dreyfus, "Avustralya'da Holokost'un dehşetini yücelten sembollere yer yok" dedi.


Artık insanların Nazileri ve onların şeytani ideolojisini yücelten eşyaların teşhirinden ve satışından kar elde etmesine izin vermeyeceğiz” dedi. Dreyfus yaptığı açıklamada, yasağın bayrakların, kollukların, tişörtlerin, nişanların ticaretini ve halka teşhirini ve Nazi ideolojisini destekleyen sembollerin internette yayınlanmasını kapsadığını söyledi.


Bununla birlikte, Nazi gamalı haçının ve SS sembollerinin akademik, eğitimsel, sanatsal, edebi, gazetecilik veya bilimsel amaçlarla halka açık olarak sergilenmesine izin verilecek.



#Avustralya
#Nazi
#yasaklama
#aşırı sağ
39 dakika önce
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