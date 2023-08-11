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Dünya

Avustralya'da askerlere timsah saldırdı: Savunma Bakanlığı kusurlu bulundu

Avustralya federal çalışanlar tazminatı kurumu ve güvenlik düzenleyicisi Comcare, 2021'de 2 Avustralya askerinin timsah saldırısına uğramasından, Avustralya Savunma Bakanlığını sorumlu tuttu.

16:13 . 11/08/2023 Cuma
AA
Olaydan sorumlu tutulan Bakanlığın, 1,5 milyon Avustralya dolarına kadar para cezasına çarptırılması bekleniyor.

Olaydan sorumlu tutulan Bakanlığın, 1,5 milyon Avustralya dolarına kadar para cezasına çarptırılması bekleniyor.

Comcare, askerlerin timsah saldırısına uğraması olayında kusurlu bulduğu Savunma Bakanlığını, "çalışanlarını eğitmemekle ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamamakla" itham etti.

Avustralya Savunma Bakanlığının ayrıca, federal iş sağlığı ve güvenliği yasalarını ihlal ettiği öne sürüldü.

Olaydan sorumlu tutulan Bakanlığın, 1,5 milyon Avustralya dolarına kadar para cezasına çarptırılması bekleniyor.

6 Ağustos 2021'de 2 Avustralya askeri, Queensland eyaletinde balık tutarken yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki bir timsahın saldırısına uğramıştı. Askerlerden biri vücuduna ciddi yaralar almış, diğerinin kolu kopmuştu.



#Avustralya
#Timsah
#Queensland
31 dakika önce
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