|
Dünya

Avustralya'da gönüllüler kıyıya vurmuş 97 pilot balinayı kurtarmaya çalışıyor

Batı Avustralya eyaletine bağlı Albany sahilinde, dün, 97 uzun yüzgeçli pilot balinanın kıyıya vurması üzerine bölgedeki gönüllüler, harekete geçti. Yetkililer, kıyıya vuran 52 balinanın hayatını kaybettiğini ve yüzlerce gönüllünün hala hayatta olan 45 balinayı kurtarmak için çalışmalar sürdürdüğünü duyurdu.

10:41 . 26/07/2023 Çarşamba
AA
Avustralya'da gönüllüler kıyıya vurmuş 97 pilot balinayı kurtarmaya çalışıyor.

Avustralya'da gönüllüler kıyıya vurmuş 97 pilot balinayı kurtarmaya çalışıyor.

Avustralya'nın batısında, gönüllüler, dün kıyıya vuran 97 pilot balinayı kurtarma çalışması başlattı.


Batı Avustralya eyaletine bağlı Albany sahilinde, dün, 97 uzun yüzgeçli pilot balinanın kıyıya vurması üzerine bölgedeki gönüllüler, harekete geçti.


Eyalet Çevre Bakanı Reece Whitby, balinaların neden kıyıya vurduğunun bilinmediğini ve olayın "üzücü" olduğunu kaydetti.



Balinalarının ölümünün kendisini derinden etkilediğini belirten Whitby, 52 balinanın hayatını kaybettiğini ve yüzlerce gönüllünün hala hayatta olan 45 balinayı kurtarmak için çalışmalar sürdürdüğünü duyurdu.


Batı Avustralya Biyoçeşitlilik, Koruma ve Cazibe Merkezleri Departmanı direktörü Peter Hartley, balinaların durumunu takip edebilmek adına gece kampı kurduklarını bildirdi.



Hartley, kampta çalışan kişiler arasında, çeşitli ekipmanlar kullanan veterinerler ve uzmanların da olduğunu belirtti.


Yetkililer, balinaların kıyıya vurmadan önce kümeleşip kalp şeklini aldığını ifade ediyor.



Pilot balinaların oldukça sosyal hayvanlar olduklarını ve bulundukları sürüye oldukça bağlı olduklarını aktaran uzmanlar, balinaların bu davranışlarının sürü içerisinde stres veya hastalık belirtisi olabileceğini belirtti.


Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde Eylül 2022'de karaya vurarak mahsur kalan 230 pilot balinadan 32'si de yaban hayatı uzmanları tarafından kurtarılmıştı.




#Avustralya
#Balina
#Albany
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Uzmanından "morton nöroma" hastalığına ilişkin uyarılar