Dünya Avustralyada koronavirüsten ölenlerin sayısı 7ye çıktı
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Avustralya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7’ye çıktı

Avustralya’da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 7’ye, virüs nedeniyle hastalananların sayısı 756’ya yükseldi. Avustralya vatandaşları, oturma izin olanlar ve onların aile fertleri haricindeki kişilerin bugün saat 21:00’den itibaren ülkeye alınmayacağı açıklanmıştı.

Haber Merkezi AA
ARŞİV.
ARŞİV.

Yeni Güney Galler (NSW) Eyaleti Sağlık Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Sydney’deki Ryde Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören 81 yaşındaki kadın hasta hayatını kaybetti.

Dün gece yaşanan can kaybıyla birlikte NSW’de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6’ya çıkarken, toplam can kaybı 7’ye ülke genelindeki vaka sayısı ise 756’ya yükseldi.
Kovid-19’un ilk görüldüğü 25 Ocak'tan itibaren vakaların hızla artması üzerine dün alınan yeni önlemleri açıklayan Başbakan Scott Morrison, Avustralya vatandaşları, oturma izin olanlar ve onların aile fertleri haricindeki kişilerin bugün saat 21:00’den itibaren ülkeye alınmayacağını açıklamıştı.
  • Yasak dışında tutulanlara da ülkeye girdiklerinden itibaren 14 gün boyunca kendi kendilerini karantinaya alma zorunluğu getirildi. Karantina kurallarını ihlal edenlere para ve hapis cezası verilecek.

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Markette birbirlerine girdiler
Avustralya'nın Sydney kentinde Woolworths mağazasında iki adam arasında kavga çıktı. Koronavirüs pandemisi içerisinde alışveriş yapmaya çalışan müşteriler paniğe kapıldı. Kaosun ortasında kalan insanlar çığlık atmaya başladı. Personel araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Avustralya'da süpermarketlere su, pirinç, makarna ve tuvalet kağıdı gibi önemli tüketim malzemelerinin raflarını boşaltırken kaotik sahneler meydana geliyor.
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