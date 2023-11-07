Avustralya'da senatörler hükümet Gazze'ye yönelik saldırıları kınamadığı için oturumu terk etti

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, işgalci İsrail'in Gazze'de bir aydır gerçekleştirdiği soykırıma varan katliam saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. BM ve ortaklarının, Gazze ve Batı Şeria'daki 2,7 milyon kişi için 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattığını duyuran Guterres, ''Her gün kız ve erkek çocuklarının öldürüldüğü, yaralandığı Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü. Yakıt olmazsa kuvözdeki yeni doğan bebekler ve yaşam destek ünitesindeki hastalar ölecek'' ifadelerini kullandı.