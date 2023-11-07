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Dünya

Avustralya'da senatörler hükümet Gazze'ye yönelik saldırıları kınamadığı için oturumu terk etti

Avustralya Senatosu, Yeşilliler Partisinden senatörlerin protestosuna sahne oldu. Avustralya'da bir grup senatör, hükümetin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamaması üzerine Senato oturumunu terk etti.

10:22 - 7/11/2023 Salı
AA
Yeşiller Partisinden bir grup senatör, oturumun yapıldığı salonu terk etti.

Yeşiller Partisinden bir grup senatör, oturumun yapıldığı salonu terk etti.

Kürsüye, Filistinlileri sembolize eden kefiye ile çıkan Yeşiller Partisi Başkan Yardımcısı Mehreen Faruqi, koalisyon ortağı İşçi Partisinin İsrail'e destek veren açıklamalarına tepki gösterdi.

İşçi Partisi senatörlerinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ısrarla kınamaması üzerine Faruqi, şunları kaydetti:

"Koalisyon, konu Filistin olunca ahlaki olarak iflas ediyor. İşçi Partisi, kalpsiz, yüreksiz ve güçsüz olduğunu gösterdi. İsrail'in binlerce Filistinliyi katletmesini izliyorsunuz ve İsrail'i kınamıyorsunuz. Acil ateşkes çağrısı yapmayı reddediyorsunuz. Burada oturup, sizin hiçbir şey yapmıyor olmanızı izlemeyeceğiz. Kaçamak sözler, savaş suçlarını durdurmayacak."

Faruqi, konuşmasının sonunda yumruğunu kaldırarak "Özgür Filistin" sloganı attı. Ardından Yeşiller Partisinden bir grup senatör, oturumun yapıldığı salonu terk etti.

#Avustralya
#Gazze
#Protesto
1 saat önce
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