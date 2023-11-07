İran Cumhurbaşkanı Reisi'den Gazze uyarısı: Bölge ötesi sonuçlar doğuracak

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Reisi, Hindistan Başbakanı Modi ile telefon görüşmesi yaptı.





Gazze'de yaşayan, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 10 bine yakın Filistinlinin öldürüldüğüne değinen Reisi, “Gazze'deki soykırımı ve insanlığa karşı suçları önlemenin, dünyada nüfuzu olan tüm bağımsız ülkelerin görevi” olduğu değerlendirmesinde bulundu.





Reisi İran’ın, derhal ateşkes sağlanması, ablukanın kaldırılması ve Gazze halkına yardım sağlanması yönündeki her türlü küresel ortak çabayı desteklediğini belirtti.





Filistin halkının öldürülmesinin devam etmesinin dünyadaki tüm özgür ulusların öfkesine sebep olduğunu söyleyen Reisi, bunun bölge ötesi sonuçlar doğuracağını ifade etti.





Reisi, Hindistan’ın Bağlantısızlar Hareketi'nin kurucularından biri olarak konumunu hatırlatarak, “Bugün Hindistan'ın, mazlum Gazze halkına yönelik Siyonist suçlara son vermek için tüm kapasitesini kullanması bekleniyor.” dedi.





Hindistan Başbakanı Modi, İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze halkının içinde bulunduğu durumdan duyduğu endişeyi dile getirerek, saldırıların durdurulması ve Gazze halkına insani yardımların gönderilmesi için sınır kapılarının açılmasının önemini vurguladı.





Gazze’nin bombalanmasının durdurulması ve krizin bölgenin diğer noktalarına yayılmasının önlenmesi yönündeki diplomatik çabalara değinen Modi, “Bugün Gazze'de kadın ve çocukların öldürülmesine son vermek ve onlara yardım etmek için elimizden geleni yapmak hepimizin görevidir.” ifadelerinde bulundu.





- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum





Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 345’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.





İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.





Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'si kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.





Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 160 Filistinliyi öldürdü.





İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.





İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.











