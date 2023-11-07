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Dünya

İran ve Mısır'dan Gazze görüşmesi: Vahşi saldırılara son verilmeli

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Filistin’de devam eden insani krizi görüştü. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, İsrail'in sivillere yönelik vahşi saldırılarına son vermesinin yolları konusunda iki ülke arasında istişarelerin sürdürülmesinin önemli olduğu belirtildi.

Semih Bozkuş
01:00 - 7/11/2023 Salı
Yeni Şafak
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan - Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan - Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri

Telefonda görüşen İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Gazze’deki durumu ele alarak sivillere yönelik vahşi saldırılarına son vermesinin yolları konusunda istişare etti.

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Abdullahiyan ile Mısırlı mevkidaşı Şukri, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abdullahiyan, “Filistin'deki mevcut krize ve İsrail’in Gazze ile Batı Şeria'da sivillere yönelik vahşi saldırılarına son vermesinin yolları konusunda iki ülke arasında istişarelerin sürdürülmesinin önemli olduğunu” belirtti.

İslam İşbirliği Teşkilatı liderlerinin, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını görüşmek üzere 12 Kasım'da Riyad'da yapacağı olağanüstü toplantının önemine değinen Abdullahiyan, Tahran ile Kahire arasındaki ortak istişarelerin sürdürülmesine hazır olduklarını ifade etti.

Abdullahiyan, İran Kızılayı’nın Mısır üzerinden Gazze'ye insani yardım göndermeye hazır olduğunu söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri de ülkesinin Gazze halkına uluslararası insani yardım ulaştırmaya yönelik adımlarına değinerek Arap ve İslam ülkeleri ile İran'ın bu konudaki tutum ve çabalarını takdir ettiğini belirtti.

Şukri, Gazze'de ateşkes sağlanması, savaşın durdurulması ile Gazze halkına insani yardım gönderilmesi için ikili ve çok taraflı istişarelerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.



#Gazze
#Mısır Dışişleri Bakanı
#Samih Şukri
#İran Dışişleri Bakanı
#Hüseyin Emir Abdullahiyan
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