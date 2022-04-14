Avusturya Başbakanı: İstanbul süreci Ukrayna’da barış için en iyi şans Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. Nehammer, "İstanbul sürecinin Ukrayna’da barış için en iyi şans olduğu hususunda hemfikiriz." dedi.

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