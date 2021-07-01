Dünya Avusturya Türkiyeyi çok yüksek riskli ülkeler listesinden çıkardı
AVRUPA

Avusturya Türkiye’yi 'çok yüksek riskli' ülkeler listesinden çıkardı

Avusturya, Kovid-19 nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin risk seviyesini çok yüksek olarak tanımlanan kırmızı listeden çıkarttı. İki doz aşı yaptıran ve üzerinden 14 gün geçen kişilere karantina uygulanmayacak.

Haber Merkezi AA
Avusturya Türkiye’yi çok yüksek riskli ülkeler listesinden çıkardı
Avusturya

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, düzenlediği basın toplantısında bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak yeni seyahat düzenlemesini kamuoyuyla paylaştı.

Schallenberg, toplantıda Kovid-19 nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin risk seviyesini çok yüksek olarak tanımlanan kırmızı listeden çıkartıldığını açıkladı.

Kararla birlikte ne değişecek?

Kararın ardından iki doz aşı yaptıran ve üzerinden 14 gün geçen kişilere karantina uygulanmayacak.

Schallenberg, ayrıca hastalığı geçirmiş ve ilk doz aşıyı yaptırdıktan sonra üzerinden 14 gün geçen kişilerin de karantina olmaksızın Avusturya'ya seyahat edebileceğini açıkladı.

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