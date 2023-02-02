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Dünya

Avusturya Viyana'da bulunan dört Rus diplomatı sınır dışı ediyor

Avusturya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ikisi Moskova'nın kentteki BM kuruluşlarındaki misyonlarda görevli olmak üzere Viyana'da bulunan toplam dört diplomatın ülkeyi terk etmelerini emrettiği belirtildi.

11:32 . 2/02/2023 Perşembe
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Avusturya Dışişleri Bakanlığı

Avusturya Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan kısa açıklamada, Rusya Büyükelçiliği'ndeki iki diplomatın "diplomatik statüleriyle bağdaşmayan eylemlerde bulunduklarını" ve Birleşmiş Milletlerin Viyana'daki daimi misyonundaki iki diplomatın "Karargah Anlaşması ile bağdaşmayan eylemlerde bulunduklarını" belirtti.


Diplomatlara Avusturya'yı terk etmeleri için bir hafta süre verildi.


AP'nin haberine göre Batı Avrupa ülkeleri ve Rusya, Moskova'nın Ukrayna'yı tam kapsamlı işgalinin başlamasından bu yana birkaç kez birbirlerinin diplomatlarını sınır dışı etti.


#Avusturya
#Viyana
#Rus
#diplomat
#sınır dışı
1 saat önce
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Avusturya Viyana'da bulunan dört Rus diplomatı sınır dışı ediyor
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