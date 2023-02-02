Avusturya Viyana'da bulunan dört Rus diplomatı sınır dışı ediyor

İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin taleplerini yerine getirmemesi iki ülkenin NATO üyeliği sürecini tıkarken Avusturyalı iktisatçı Guenter Fehlinger sosyal medya hesabından dikkat çeken bir anket yaptı. Fehlinger'in "Senin için hangisi daha önemli?" başlıklı NATO anketinde, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'e karşı yüzde 87,8 oranında oy aldı.