Avusturya Viyana'da bulunan dört Rus diplomatı sınır dışı ediyor

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Avusturya Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan kısa açıklamada, Rusya Büyükelçiliği'ndeki iki diplomatın "diplomatik statüleriyle bağdaşmayan eylemlerde bulunduklarını" ve Birleşmiş Milletlerin Viyana'daki daimi misyonundaki iki diplomatın "Karargah Anlaşması ile bağdaşmayan eylemlerde bulunduklarını" belirtti.
Diplomatlara Avusturya'yı terk etmeleri için bir hafta süre verildi.
AP'nin haberine göre Batı Avrupa ülkeleri ve Rusya, Moskova'nın Ukrayna'yı tam kapsamlı işgalinin başlamasından bu yana birkaç kez birbirlerinin diplomatlarını sınır dışı etti.