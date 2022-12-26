Dünya Avusturyada çığ altında kalan 10 kişi kurtarıldı
AVRUPA

Avusturya’da çığ altında kalan 10 kişi kurtarıldı

Avusturya'nın Vorarlberg eyaletine bağlı Lech kasabasında yer alan kayak merkezinde çığ meydana geldi. Çığ altında kalan 10 kişi kurtarıldı.

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Haber Merkezi İHA
Avusturya’da çığ altında kalan 10 kişi kurtarıldı
Avusturya

Avusturya’da Alp Dağları’nda yer alan Lech/Zuers kayak alanında meydana gelen çığ felaketinde kar altında kalan 10 kişi kurtarıldı.

Avusturya’da Alp Dağları’nda yer alan ünlü kış sporları merkezinde dün yerel saatle 15.00 sıralarında meydana gelen çığ felaketinde 10 kişi kar altında kalmıştı. Polis tarafından yapılan açıklamada, çok sayıda helikopter, arama köpeği ve kurtarma ekibinin katıldığı arama çalışmaları çerçevesinde 10 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Çığın, Lech/Zuers kayak bölgesinde 2 bin 700 metre yükseklikte düştüğünü aktaran polis, "Son verilere göre, daha fazla kayıp kişi olduğunu sanmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan kurtarılanların kimlikleri açıklanmadı.

Avusturya’da demiryolu işçileri greve gitti
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Avusturya’da Federal Demiryolları OeBB çalışanları, Avusturya’daki yüzde 11’lik enflasyon karşısında ortalama yüzde 12’lik bir ücret artışı talebi ile 24 saatlik greve gitti.
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Ülkede toplu taşımadan bölgesel hizmetlere ve uzun mesafeli gece trenlerinin yanı sıra demiryolu yük hatlarına kadar her seviyede ulaşımın durma noktasına geldiği grevden 8 bin bağlantı noktası ile yaklaşık 1 milyon yolcu etkilendi.
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Grev, toplu taşımadan bölgesel hizmetlere, uzun mesafeli gece trenlerine ve demiryolu yük hatlarına kadar her seviyede ulaşımı etkiledi.
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OeBB, 50 bin çalışan için aylık 400 euro ücret artışı talep etmiş, işverenler 208 euro ve bir kereye mahsus bin euro ödeme teklif etmişti.
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OeBB, dün zam konusundaki beşinci tur müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından uyarı grevi kararı almıştı.
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OeBB Başkanı Andreas Matthae açıklamalarda bulundu:
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“Salı gününden itibaren müşterilerimize her zamanki kalitede hizmet vermeye geri döneceğimizi umuyorum
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Çekya, Almanya, Macaristan, İtalya ve İsviçre dahil olmak üzere sekiz ülke arasında kalan Avusturya, Avrupa demiryolu seyahati için önemli bir merkez olarak biliniyor.
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Avusturya’da demiryolu işçileri greve gitti
Avusturya'da demiryolu işçileri enflasyon üzerinde zam talebiyle greve gitti. Avusturya demiryolu trafiği, işçilerin maaş anlaşmazlığından dolayı yaptığı 24 saatlik grev nedeniyle gece yarısından itibaren durma noktasına gelerek yaklaşık 8.000 bağlantı ve yaklaşık bir milyon yolcuyu etkiledi.

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