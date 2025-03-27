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Avusturya'da ilk ve ortaokullarda cep telefonu kullanımı yasaklıyor

Avusturya'da ilk ve ortaokullarda cep telefonu kullanımı yasaklıyor

14:0127/03/2025, Perşembe
DHA
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Avusturya'da 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle ilk ve ortaokullarda cep telefonu ile akıllı saat gibi dijital cihazların kullanımına izin verilmeyeceği bildirildi.
Avusturya'da 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle ilk ve ortaokullarda cep telefonu ile akıllı saat gibi dijital cihazların kullanımına izin verilmeyeceği bildirildi.

Avusturya'da 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle ilk ve ortaokullarda cep telefonu ile akıllı saat gibi dijital cihazların kullanımına izin verilmeyeceği bildirildi.

Avusturya'da uzun zamandır tartışılan, ilk etapta eyalet düzeyinde uygulanan cep telefonu kullanma yasağı, 1 Mayıs'tan itibaren Avusturya'nın tamamında geçerli olacak. Düzenlemeye göre öğrenciler, okulda bulundukları sürede dijital cihazları kullanamayacak.


Yetkililer, düzenlemeye uymayan çocukların telefonlarına eğitmenlerin geçici el koyabileceğini açıkladı. Kural ihlalinin tekrarlanması durumunda ise el konulan cep telefonlarının yalnızca velilere verileceği kaydedildi.



#Avusturya
#Ortaokul
#İlkokul
#Telefon

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