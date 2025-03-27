Usulsüz ruhsatla inşaat

Yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 60 hisseyle ortak olduğu İmamoğlu İnşaat, Beylikdüzü’ne bağlı Gürpınar Mahallesi’nde 1075 ada 25 parsel ve 1056 ada 8 parsel üzerinde 3 bloktan oluşan 5 katlı site ve 18 villa inşa etti. İmamoğlu İnşaat’ın yaptığı 2 ayrı site ve villa inşaatları için düzenlenmiş gibi gösterilen Yapı Bilgi Formları’nın (YİBF), aslında daha önce farklı taşınmaz olan 634 ada 5 parsel için hazırlandığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, 1075 ada ve 25 parsele Beylikdüzü Belediye Başkanlığı tarafından 5 Kasım 2024’te yapı ruhsatı düzenlenirken, inşaata ait Yapı Bilgi Formu numarasının 1080846 olduğu görüldü. Bu numaranın ilk olarak Beyazıt Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından 4 Aralık 2025’te yine Beylikdüzü’nde bulunan 634 ada ve 5 parsel için oluşturulduğu ortaya çıktı. 1075 ada, 25 parsel ve 1056 ada, 8 parselin yapı ruhsatı ve iş bitirme belgesi süreçlerinin, 634 ada, 5 parsele ait 1080846 ve 1080847 No'lu YİBF'ler üzerinden yürütüldüğü anlaşıldı.





FİRMAYI KENDİ BELİRLEMİŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan şikâyet sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü’nün incelemesi sonucu, İmamoğlu İnşaat’ın yapı denetim hizmeti alacağı firmayı da usulsüz belirlediği tespit edildi. Denetim sisteminin devre dışı bırakıldığı, bu yolla belirli müteahhitlerin yüzde 30 ila 40 oranında fazladan satılabilir alan elde ettiği kaydedildi.





İŞİN MERKEZİNDE BEYAZIT YAPI DENETİM ŞİRKETİ VAR

Bu sistemin merkezinde, adı birçok imar dosyasında geçen Beyazıt Yapı Denetim Ltd. Şti. yer aldı. Söz konusu olayda bu şirketin hem 1075 ada 25 parselde hem 1056 ada 8 parselde imzasının bulunması dikkat çekti. Aynı yapı denetim firmasının, 2016’da feshedilmiş YİBF’leri 2022’de yeniden düzenleyip başka projelerde kullandığı ortaya çıktı. Yapı denetim sistemindeki şeffaflığın ilkesine uyulmadığı ve projelerin baştan sona organize edildiğini gözler önüne serdi.



