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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: CHP'li Karabat ile Özer'in dosyaları ayrıldı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: CHP'li Karabat ile Özer'in dosyaları ayrıldı

18:3926/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
IHA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında CHP Milletvekili Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer'in dosyaları ayrılarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

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#Ekrem İmamoğlu
#Yolsuzluk
#Soruşturma
#Özgür Karabat

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