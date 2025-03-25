İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: Şüpheli Hüseyin Köksal'ın ifadesine ulaşıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli Hüseyin Köksal'ın ifadesine ulaşıldı. Köksal, "ihale aldığı", "kamuyu 245 milyon 498 bin 326 lira zarara uğrattığı" ve "naylon fatura kestiği"ne ilişkin suçlamaları reddederken, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası" olduğu iddiasını da kabul etmedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak, "rüşvet vermek" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanan şüpheli Hüseyin Köksal, ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini söyledi.
Aylık gelirinin 3 milyon lira olduğunu ifade eden Köksal, Karsal Örme, BVA Danışmanlık, Urban Medya ve Carsal Yayıncılık isimli 4 şirketi olduğunu beyan etti.
Sorgusunda Köksal'a, kendisiyle aynı soruşturma kapsamında şüpheli konumundaki 99 kişinin fotoğrafları gösterilerek, tanıyıp tanımadığı soruldu.
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'u tanıdığını ancak ikisiyle de ticari ilişkisi olmadığını savunan Köksal, yurt dışına çıktığı belirlenen şüpheli Emrah Bağdatlı'nın da gençlik arkadaşı olduğunu, ticari ilişkileri bulunmadığını söyledi.
Köksal'a sorguda müşteki Sedat K'nin şu ifadesi okundu:
"2019 yılı ekim ayı öncesinde İBB'den özel mülkiyetten kiraladığım reklam panosuyla ilgili iznim mevcuttu. Fakat belediye başkanı değişince iznin yenilenmesi sürecinde tekrar başvuru yaptığımda tarafıma izin verilmemesi neticesinde mağdur edildim. Bu konuyla ilgili ve diğer büyükşehir belediyesince yapılmış olan usulsüzlükler ve yolsuzluklarla alakalı 3 Eylül 2021 tarihinde ve devamında Başsavcılığınıza vermiş olduğum dilekçelerimde belirttiğim hususları aynen tekrar ederim. Dilekçelerde belirttiğim hususlardan ve Sayın Başsavcılığınızca resen tespit edilecek konularla alakalı İBB Başkanı İmamoğlu, Ongun, Serdal Taşkın, Kaan Sürmegöz, Adem Tuncay ve dilekçemde belirttiğim diğer şahısların hepsinden ayrı ayrı davacı ve şikayetçiyim.
Bu şahıslardan şikayetçi olduğumdan dolayı 2022 yılı kasım ayından sonra tarafıma ve oğluma birçok tehdit, hakaret, baskı ve maddi manevi itibar gaspı gibi zorluklara maruz kaldım. Hak sahibi olduğum birçok açık hava reklam alanlarında bulunan panolarım ve malzemelerim tahrip edildi ve yağmalandı.
Muhtelif tarihlerde Zorlu Center AVM'de bulunan Beymen mağazası kapısı karşısındaki, şirketimize ait reklam panosunun Sev Medya AŞ yetkilisi tarafından şirketimizle herhangi bir sözleşme ve ödeme yapılmaksızın yağmalandığını gördüm. Bunun üzerine malıma sahip çıkmak adına korsan asılan reklam afişini söktüm. Olaylar 6-7 defa tekrarlandı. Bu işlemler sırasında Sev Medya AŞ yetkilisi Alper Aydın ve Alperen Aydın tarafından söz konusu yere birçok kez gayrimeşru görünümlü şahıslar gelerek beni tehdit ettiler. Panoya sahip çıkmama engel oldular, fiziksel temasta bulundular."
"İmamoğlu'nun ifadesinin alınması akabinde tarafıma kin ve nefret beslemişlerdir"
Ekrem İmamoğlu'yla beraber Olay TV isimli bir televizyon kanalı kuracağı iddiasına ilişkin soru üzerine de Köksal, "Olay TV isimli televizyon kanalı kurmak gibi bir düşüncem 2020 yılında vardı ancak bunu İmamoğlu'yla yapmayacaktım. Aile dostumuz Cavit Çağlar'la böyle bir düşüncem vardı ancak faaliyete geçmedi. Daha önceki yıllarda zaten Olay TV Cavit Çağlar'ındı." ifadelerini kullandı.
"İhaleleri alan şirketler arasında oldukları"na ilişkin iddiaya karşılık Köksal, "Ben Serdal Taşkın'la hiçbir zaman ihale pazarlığında bulunmadım. Şirketlerim benden önce İBB'den ihale kazanmıştır ancak ben şirket ortağı olduktan sonra herhangi bir ihaleyi kazanmadık." dedi.
"Torbalar dolusu paralar, ihale anlaşmaları, komisyonlar" iddiası
Köksal, soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir tanığın, "Açık hava reklam işleriyle ilgili Serdal Taşkın, Ekrem İmamoğlu'nun ekibinde yer alan Murat Ongun, Murat Kapki, Hüseyin Köksal, Necati Özkan, Fatih Keleş isimli şahıslarla haftada en az iki gün bir araya gelip Beylikdüzü'nde toplanırlardı. Bu toplantılarda açık hava reklam işleriyle ilgili iş, ihale ve gayrimeşru hususlar konuşulurdu. Toplantı sonrası Ongun ve Taşkın ellerinde içi para dolu olduğunu düşündüğüm çantalarla çıkarlardı. Beylikdüzü'nde yapılan gizli toplantıların haricinde bizzat Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı ve az önce saydığım kişilerin iştirak ettiği, Hüseyin Köksal'ın tekstil firmasında yine haftada iki gün toplantılar yapılmaktaydı." iddiasına, "Tanık beyanları tamamen asılsızdır ve ne amaçla söylendiğini bilmiyorum. Ongun, Taşkın, Özkan, Keleş ve Kapki isimli kişilerle tekstil şirketimde hiçbir toplantı yapmadım. Ayrıca bu kişilerle Beylikdüzü'nde de buluşmadım. Beyanda geçen torbalar dolusu paralar, ihale anlaşmaları, komisyonlarla hiçbir ilgim yoktur." şeklinde yanıt verdi.
Dosya kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan tutuklanan, Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım'la ilgili şu tanık beyanlarına yer verildi:
Köksal, iddialara karşı, "Servet Yıldırım 15 yıldır şoförüm olarak çalışmaktadır. Tanık beyanını kimin verdiğini ben bilmiyorum. Servet'in anlattığı olarak beyan ettiği konular asılsızdır. Medyaya da yansıyan para sayma görüntüleriyle ilgili olarak Yıldırım ve benim ifadem alındı, ben takipsizlik kararı aldım. BVA Danışmanlık'ın (Advercity marka adı) 2024 yılının 6. ayından itibaren şirket ortağıyımdır. Murat Kapki ortağımdır. Daha önceki ortağı ise Ahmet Köksal'dır." cevabını verdi.
Köksal'a sorgusunda İçişleri Bakanlığı tevdi raporu ve eklerinin incelenmesi neticesi yapılan tespitler soruldu.
-Kamunun 245 milyon 498 bin 326 lira zarara uğratıldığı iddiası
Tespitler doğrultusunda, "İBB tarafından 2000 raket tipi, 400 megalight tipi reklam uygulamasının 10 yıl süreyle işletmeye verilmesi işinin 610 milyon artı KDV 10 yıl bedelle Kültür AŞ'ye verildiği, ihaleleri alan alt kiracı şirketlerin hukuka aykırı kullanımlarından kaynaklanan ve 5. yıl itibarıyla 245 milyon 498 bin 326 lira haksız menfaat sağlandığı ve kamu zararına sebebiyet verildiği, sözleşme süresi sonunda ise bu meblağın 490 milyon 996 bin 653 kira artı KDV olacağına" ilişkin iddialar Köksal'a soruldu.
MASAK raporu doğrultusunda, kendi hesabına gelen 117 milyon 143 bin 115 lira 68 kuruşun Mehmet E. isimli kişi tarafından nakit çekilmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Köksal, ''Urban Medya 2024 yılı temmuz ayı itibarıyla yüzde yüz sahibi olduğum gibi hesabına gelen tutar kar payı olarak tarafıma gönderilen paradır. Mehmet E. benim diğer şirketim Karsal Örme'de çalışan tahsilatçılarımızdan biridir. Paranın nakit olarak çekilmesinin sebebi dövize çevrilerek yaptığımız ticaretle yatırım amaçlı kullanılması içindir." dedi.
Baz kayıtlarını kabul etmedi
İmamoğlu inşaata para transferi
MASAK raporunda ayrıca Carsal Yayıncılık'tan İmamoğlu İnşaat'a yönelik para transferleri şu şekilde yer aldı:
"3 Haziran 2024'te 28 milyon lira, 4 Haziran'da 3 milyon lira, 8 Temmuz'da 3 milyon, 29 Temmuz'da 10 milyon lira ve 3 Eylül'de 6 milyon lira."
Köksal'a MASAK raporunda, "İBB'nin iştiraki olan Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş. tarafından 2020-2024 yılları arasında 395 milyon 489 bin 237 (KDV hariç) tutarında fatura düzenlenmiş olmasına rağmen şirketin banka hesaplarından İstanbul Kültür şirketin banka hesaplarına bahse konu yıllar içerisinde toplam 193 milyon 381 bin 148 lira 53 kuruş tutarında para transferi gerçekleştiği bilgisine rastlandığı"na ilişkin tespitler anlatıldı.
"İmamoğlu İnşaat'ın daha önce sattığı arsada nasıl proje başlattığı soruldu"
Köksal'a, satın aldığı yerde İnmari Prime isimli İmamoğlu İnşaat'a ait bir proje olmasıyla ilgili soru yönetilerek, projenin fotoğrafları gösterildi.
Söz konusu tespitte, "BVA şirketinden Hüseyin Köksal'ın şahsi banka hesabı üzerinden ortağı olduğu Carsal'ın banka hesabına 50 milyon lira tutarındaki transfer işlemi aktarılıp, söz konusu tutarın Carsal şirketi adına tescil olduğunu tespit edilen Ada: 1056, Parsel: 8 sayılı taşınmaz alımı kapsamında İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin banka hesabına gün içerisinde ve kısa sürelerde transfer edildiği, yapılan araştırmalarda Carsal tarafından İmamoğlu İnşaat'tan alınan arsaya İmamoğlu İnşaat tarafından İnmari Prime isimli inşaat projesi yapıldığı" aktarıldı.
Köksal ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini belirterek, herhangi bir suç işlemediğini ileri sürdü.