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Avusturya'da terör örgütü PKK yandaşlarından AGİT üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokasyon

Avusturya’nın başkenti Viyana’da terör örgütü PKK yandaşları Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) bulunduğu binanın dış cephesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan görseller yansıttı.

14:02 . 23/05/2023 Salı
AA
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Avusturya’nın başkenti Viyana’da terör örgütü PKK yandaşları Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) bulunduğu binanın dış cephesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan görseller yansıttı.


Terör örgütü PKK yandaşları, AGİT’in toplantı ve konferans salonu olarak kullandığı Hofburg Sarayı’nın bir parçası olan binanın dış cephesine projektörle yansıttığı ifadeler ve görsellerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokasyonda bulundu.


Binaya
"AGİT talep ediyor: 'Şimdi adil seçim' ve "Erdoğan cehennemde yan. Diktatörü devirin"
ifadeleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parçalanmış bir portresini yansıtan terör örgütü PKK yandaşları, bu görüntüyü binanın önündeki AGİT bayraklarını da kullanarak sosyal medyada paylaştı.

Terör örgütü PKK yandaşları bu provokatif eylemlerini Avusturya Haber Ajansının (APA) ücretsiz metin paylaşma servisi üzerinden de paylaştı.




#Viyana
#Avusturya
#PKK
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