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Dünya Avusturyada terör saldırısı İki Türk milli kahraman ilan edildi
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Avusturya'da terör saldırısı: İki Türk milli kahraman ilan edildi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün meydana gelen terör saldırısında bir kadın ve bir polis memurunu kurtaran iki Türk, ülkede milli kahraman ilan edildi. Saldırıda yaralanan bir kadını restorana taşıyan Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen, saldırı anında da bölgedeki insanları 'siper alın, eğilin' diye uyardığı görülüyordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen.
Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen.

Avusturya'nın başkenti Viyana’da meydana gelen terör saldırısında biri saldırgan 2 kişi hayatını kaybetti, 7’si ağır 15 kişi yaralandı.

Terör saldırısı sırasında orada bulunan iki Türk vatandaşı, bir kadın ve polis memurunu kurtardı ve ülkede milli kahraman ilan edildi.

  • Amatör kameralarda çekilen bir görüntüde görülen iki Türk vatandaşı, saldırı anında polis memuruna 'siper al' diye uyardığı görülüyordu.

Saldırıda yaralanan bir kadını da restorana taşıyan Receğ Tayyip Gültekin ve Mikail Özer, ülkenin gurur kaynağı oldu.

YAŞADIKLARINI ANLATTILAR

Silahlı saldırıda, bacağından yaralanan Recep Tayyip Gültekin, arkadaşı Mikail Özer'le bulundukları sırada silah sesleri duyduklarını, seslerin geldiği yöne doğru ilerlediklerinde, bir saldırganın yoldan geçen sivil bir kişiyi vurduğuna şahit olduklarını belirtti.

Gültekin, yaralı kadına yardımcı olduğunu ve yakındaki bir restorana yaralıyı taşıdığını söyledi.

Mikail Özden baldırından vuruldu.

MİKAİL ÖZER SALDIRIDA YARALANDI

Daha sonra restorandan ayrıldığını ve saldırganla karşı karşıya geldiğini ifade eden Gültekin, o anları şöyle anlattı:

  • "Yaralı kadını yakındaki bir restorana taşıdıktan sonra, terörist silahını bana doğrulttu. O esnada kendimi yere atarak, takla atmaya çalıştım. Sanırım elinde uzun namlulu pompalı olarak tabir edilen silahtan vardı. Bu silahtan çıkan bir saçma sağ bacağımın arkasına isabet etti. Ancak çok büyük bir yaralanmaya yol açmadı. Arkadaşımın aracına binerek, durumu polise bildirmek için bir sonraki polis karakoluna gittik."

Gültekin, polise durumu aktardıktan sonra, bir başka noktada çatışma sonucunda bir polis memurunun yaralandığını gördüklerini ifade etti.

Çatışmadan ötürü sağlık ekiplerinin olay yerine yaklaşmadığını kaydeden Gültekin, arkadaşı Mikail Özen'le yaralı memuru ambulansa kadar taşıdıklarını söyledi.

Gültekin, olay yerinde karşılaştıkları bir yaşlı kadını da güvenli bir yere bıraktıklarını belirterek, "Ayağımdaki yara çok büyük olmadığı için hastaneye gitmek istemedim, ambulanstakiler beni hastaneye götürme teklifinde bulundular ancak çatışmaların şiddetinden çok sayıda yaralı olacağını düşündüğüm için yük olmak istemedim. Ama silahtan çıkan saçma hala ayağımda ve şimdi biraz daha durum sakinleştiği için bir hastaneye gidip tedavi olacağım." şeklinde konuştu.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da silah sesleri: Saldırıda ölü ve yaralılar var
OYNAT 00:43
Avusturya’nın başkenti Viyana’da silah sesleri: Saldırıda ölü ve yaralılar var
Avusturya'nın başkenti Viyana'da Schwedenplatz bölgesinde bulunan bir sinagog yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.


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